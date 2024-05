ONS avalia ativos elétricos impactados pelas chuvas no Rio Grande do Sul

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em conjunto com os agentes do setor elétrico, analisa como será o processo de retomada de operação, em segurança, dos ativos do Sistema Interligado Nacional (SIN) afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O objetivo do trabalho é ter uma avaliação detalhada sobre os impactos nos equipamentos e avaliar qual será o tempo estimado para recuperá-los.

Além disso, o ONS está atento à coordenação da operação hidráulica das bacias da Região Sul, num cenário de redução das vazões que serão observadas nos próximos dias. Nesta segunda-feira (6), segundo nota do ONS, estão fora de operação 30 linhas de transmissão, cinco usinas hidrelétricas e oito transformadores. No domingo (5), a linha de transmissão 230kV Guaíba 2/ Eldorado do Sul retornou à operação, assim como o transformador TR 1 230/23 kV Eldorado do Sul e TR 1 e 2 230/23 kV Cidade Industrial.

Em relação à situação da hidrelétrica 14 de julho, que teve situação de emergência decretada após o rompimento parcial da barragem, o operador segue monitorando. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), informa que a barragem da usina Dona Francisca alterou o nível de segurança de alerta para atenção. A termelétrica Pampa Sul retornou à operação no próprio domingo (5). Ainda devido às inundações, permanece desligada a subestação Nova Santa Rita.