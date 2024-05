Palácio do Comércio é evacuado e eventos empresariais são adiados

O Palácio do Comércio, prédio localizado no Centro de Porto Alegre e palco de diferentes eventos empresariais e comerciais como os promovidos pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) e pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), foi evacuado nesta sexta-feira (3).

Localizado no Largo Visconde de Cairu e ladeado pela avenida Mauá, o edifício foi invadido pelas águas do Guaíba que tomaram vias da região desde o início da manhã desta sexta. Sacos de areia foram empilhados em frente à porta principal do prédio na tentativa de impedir que a inundação chegasse na parte interna.

Programação adiada

As atividades da ACPA e da Federasul foram suspensas nesta sexta. O Menupoa da ACPA, que seria realizado na próxima terça-feira (7), foi adiado e uma nova data ainda não foi divulgada. Da mesma forma, o Fórum Macrorregional da Federasul, que ocorreria na próxima quinta-feira (9), foi prorrogado e, em breve, deve ser anunciado um novo calendário para o evento, conforme informou a assessoria de comunicação da entidade.



Além disso, ambas as entidades (Federasul e ACPA) estão mobilizadas para ajudar as vítimas das chuvas por meio de campanhas que visam tanto à compra de materiais quanto o recebimento de doações, como itens de cama, produtos de higiene e limpeza, água, copos descartáveis, ração para cães e gatos e colchões.