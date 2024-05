Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após sólido balanço da Apple

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, ajudadas pelo forte desempenho de ações de tecnologia, após a Apple divulgar sólidos resultados trimestrais.



Liderando os ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,48% em Hong Kong, a 18.475,92 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia de Hong Kong saltou 2,7%. Já o taiwanês Taiex subiu 0,53%, a 20.330,32 pontos, com destaque para fornecedores da Apple, caso da TSMC (+1,04%) e da Hon Hai Precision Industry (+1,30%), também conhecida como Foxconn.



No fim da tarde de ontem, a Apple divulgou lucro e receita melhores do que o esperado, além de anunciar dividendos e um programa recorde de recompra de ações.



Destoando na Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,26% em Seul, a 2.676,63 pontos, apagando ganhos de mais cedo no pregão. Os mercados da China continental e do Japão não operaram hoje em função de feriados.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, sustentada principalmente por ações de bens de consumo e de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,55% em Sydney, a 7.629,00 pontos.