ONS toma medidas preventivas devido à chuva no Rio Grande do Sul

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acompanha os desdobramentos das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e, especialmente, os efeitos na operação do Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). O monitoramento, conforme nota do órgão do setor elétrico, seguirá em regime especial até a normalização da situação no Estado.

As atividades do ONS incluem o acompanhamento dos reservatórios, em especial aquelas da bacia do rio das Antas e do rio Jacuí, para determinar ajustes de defluência, e de instalações como subestações e linhas de transmissão. Segundo o ONS, o nível do reservatório da hidrelétrica Dona Francisca chegou próximo ao seu nível máximo, exigindo que o operador e os agentes adotassem medidas para mitigar o aumento do nível d'água do reservatório.

Também está sendo acompanhada a situação da hidrelétrica Passo Real, cujo nível do reservatório está com uma elevação significativa, com a necessidade de aumento da defluência. Em relação à usina 14 de julho, foi confirmado o rompimento de parte da estrutura lateral da barragem da usina. O ONS acompanha a situação junto com a Companhia Energética Rio das Antas (Ceran), responsável pela usina.

Com relação à infraestrutura do Sistema Elétrico Interligado Nacional, foi necessário o desligamento, em 1° de maio, da subestação Nova Santa Rita 525/230 kV, por questões de segurança dos profissionais e equipamentos, em função do alagamento de seu pátio. A energia que era escoada por essa unidade, está sendo suprida por outras linhas e subestações da região.

A reportagem do Jornal do Comércio questionou o ONS sobre a possível veracidade de um áudio que estava circulando nas redes sociais de uma pessoa que se intitulou funcionário da empresa CPFL e que afirmava que iria faltar luz em toda Porto Alegre, assim como em boa parte da Região Metropolitana, a partir da noite desta quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), pois duas subestações de energia deveriam ficar "embaixo d'água". Conforme a assessoria do ONS, até o começo da noite desta quinta-feira, não havia indícios de perspectiva de falhas em subestações de transmissão na Capital gaúcha. Informações de outros agentes do setor, também afirmaram que se tratava de uma fake news.