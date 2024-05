Fim dos benefícios impõe maior oneração à cesta básica

A entrada em vigor dos decretos estaduais de cortes de benefícios fiscais para determinados segmentos produtivos no Estado, impactou, sobretudo, a cesta básica dos gaúchos. A tributação que era de 7% passa para 12%. O intuito do governo estadual é de aumentar arrecadação, uma vez que não teve êxito o projeto que elevaria a alíquota modal do ICMS de 17% para 19%, cujo anúncio de retirada foi feito na tarde de terça-feira. A estimativa é que, com a medida, R$ 800 milhões sejam arrecadados até o final do ano.

Com a entrada em vigor dos decretos anunciados no ano passado, ocorrerão mudanças em três frentes: cesta básica, Fator de Ajuste de Fruição (FAF) e o programa Devolve ICMS. Alguns prazos, porém, foram revistos. Frutas, legumes, hortaliças e ovos terão a isenção prorrogada até 31 de dezembro de 2024. Os demais itens, como o pão francês e leites ABC, já tiveram a alíquota majorada de 7% para 12%.

O aumento corrobora com o perfil do Rio Grande do Sul de se manter na liderança entre as cestas básicas mais caras do país. Entre as capitais, Porto Alegre costuma se manter entra as mais caras do país, assumindo por várias vezes a liderança entre as 17 capitais, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em dezembro, o valor dos 13 itens estava em R$ 766,53, o que já colocava a capital em primeiro lugar no ranking. Porém, em fevereiro, foi ainda mais adiante, alcançando os R$ 796,81. Os aumentos foram resultado, segundo o Dieese, em grande parte, pelas chuvas registradas no segundo semestre. O setor de hortifruti foi o mais atingido.

“Essa característica faz parte da cultura do nosso Estado, que sempre teve um apetite arrecadatório muito grande”, observou o advogado tributarista Rafael Mattos. Empresário e presidente do Grupo VOW, empresa especializada em recuperação e gestão tributária, Mattos aponta a oneração das camadas mais pobres da população, uma vez que a cesta possui produtos essenciais. Os decretos, segundo Mattos, desconsideram as dificuldades desse público, em vista das exigências da Reforma Tributária. “O governo está prevendo as novas formas de redistribuição (a partir da UNião), e aumenta os tributos para o consumidor final pagar”, apontou Mattos, para quem os benefícios fiscais não devem ser considerados receita.

O Grupo foi um dos que assinou a ação judicial apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), pedindo a revisão das medidas federais que afetam a redução ou isenção de incentivos fiscais a produtos da cesta básica. No último dia 7 de março, a CNI ajuizou no STF a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade a respeito das subvenções de ICMS.

Para vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-RS), Eduardo Estima, trata-se de um equívoco do governo o aumento de impostos neste momento de crise no Estado. “Acredito que vai haver uma redução (de arrecadação) em virtude da paralisação de indústrias, repercutindo no que o governador se preocupa, que são os impostos. Nós nos preocupamos mais com o bolso das famílias gaúchas, que precisam ser acolhidas nesse momento”, observou Estima.

Diretor da Federasul e da ACPA, Estima cita todas as organizações que, em um esforço conjunto, tentam minimizar o sofrimento das famílias. “Lamento profundamente que o governador, mesmo sabendo de tudo que estava por vir, liberou a retirada dos subsídios”, criticou.

Os itens que sofrerão elevação de 7% de ICMS para 12% são açúcar, café, farinhas de trigo, de arroz, de mandioca e de milho, leite longa vida, margarina, óleos vegetais, sal, banha suína, mistura para preparação de pães e conservas de frutas, avelãs, castanhas e nozes. Pão francês e leites A, B e C, que eram isentos de imposto, passam a pagar 12%. Carnes, arroz, feijão e massas, que não estão incluídos na cesta básica, também passarão de 7% para 12%.