Suzana Vellinho é reconduzida para nova gestão à frente da ACPA

Com formação na área de Relações Públicas e Marketing, Suzana passou pela assessoria de várias grandes empresas. Foi executiva e consultora em corporações das áreas varejista, industrial e de saneamento. Em 40 de atuação, também se dedicou a entidades de classe, filantrópicas e sociais. Ao ser reconduzida à presidência, Suzana citou o trabalho realizado pela diretoria e funcionários em sua primeira gestão, destacando a nova etapa de trabalho pela cidade.s”.Suzana Vellinho apresentou o. “O que mudou são as condições, os personagens e os ambientes em que os obstáculos se apresentam. As páginas nos proporcionam uma viagem no tempo contando a história do comércio e do empreendedorismo de Porto Alegre. O livro é uma ode à coragem, ao destemor daqueles que, em condições muito mais adversas que as atuais, conseguiram se integrar à terra que lhes foi prometida”, definiu.A responsável pela obra é a historiadora e pesquisadora Suzana Porcello Schilling, que usou como fontes atas, relatórios, álbuns de fotografia, entrevistas e documentos. “A obra apresenta muitos protagonistas, que trabalharam para desenvolver a atividade comercial e trazer prosperidade para Porto Alegre. Percebi a grandiosidade dos feitos daqueles que se circularam pelo Palácio do Comércio”, revelou.Suzana Vellinho EnglertAdriane HilbigAna Cláudia BestettiClaudio Luiz ZaffariCleber BenvegnúCristiano Silveira BarcellosDirceu TarcisioTogniElaine Fátima Barbosa DeboniHeitor Luis Beninca BergaminiIvanio BernardonJorge Vicente RibeiroJosé Paulo Soares MartinsJúlia da Costa E. Tavares MengardaPaulo Renato MenzelPedro Freitas ValérioRafael Lucca LerchRonald KrummenauerRonaldo Netto SielichowRosani Alves PereiraSílvia Rachewsky LemosWillian Barros de Assis