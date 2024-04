"Estamos combinando emprego com baixa inflação", afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (30), que o Brasil fechou o primeiro trimestre com criação de postos de trabalho, queda do desemprego e inflação "bastante controlada". Ele concede entrevista coletiva na sede da pasta na Avenida Paulista, em São Paulo."Em termos de geração de emprego, nós abrimos 719 mil novas vagas no Brasil no primeiro trimestre", disse Haddad, durante a coletiva. "Isso se combina com uma inflação bastante controlada", completou, citando os últimos números do IPCA no País.Ele destacou que tanto o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua mostraram dados positivos para o mercado de trabalho.