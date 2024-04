RS quer aportes em hidrogênio verde e semicondutores

Questionado pela reportagem se a iniciativa da empresa significa uma mudança de patamar nos investimentos em solo gaúcho, o governador disse "naturalmente esse é o nosso desejo. Mas estamos falando de um investimento excepcionalmente grande. Oxalá tenhamos muitos dessa mesma grandeza nos próximos anos".

Entre as possibilidades de grandes projetos que estão no horizonte, Eduardo Leite deu alguns exemplos nos quais o Estado está atuando.

"Nós trabalhamos para isso (atrair grandes investimentos futuros), seja pela produção do hidrogênio verde, seja na plataforma dos semicondutores, estamos trabalhando em várias frentes para que o Rio Grande do Sul seja capaz de receber grandes investimentos em outros setores econômicos, produção de energia eólica offshore (no mar), em todas essas frentes que nós preparamos o Rio Grande do Sul temos a possibilidade de atrair investimentos multibilionários como esse."