Dólar encerra pregão praticamente estável à espera de reunião do Fed

O dólar abriu a semana praticamente estável no mercado doméstico de câmbio, apesar das perdas firmes da moeda norte-americana no exterior. Com a agenda esvaziada e à espera da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na quarta-feira, quando o mercado local estará fechado em razão do feriado do Dia do Trabalho, investidores adotaram uma postura cautelosa nesta segunda-feira (29).

Com oscilação de menos dois centavos de real entre a mínima (R$ 5,1029) e a máxima (R$ 5,1205), o dólar à vista fechou cotado a R$ 5,1153 (-0,02%). Operadores afirmam que o pregão foi de acomodação e ajustes finos de posições, após a moeda ter recuado 1,60% na semana passada. No mês, a divisa aindaApesar das oscilações reduzidas, houve bom volume no segmento futuro para uma segunda-feira, com o contrato de dólar futuro para maio girando. Desde o fim da semana passada, investidores já se movimentavam para a rolagem de contratos na virada do mês, posicionando-se para a disputa, na terça-feira, da formação da última taxa ptax de abril.Termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes,no fim da tarde, aos 105,683 pontos, graças ao avanço de mais de 1% do iene. A divisa japonesa se recupera das mínimas em mais de três décadas, em meio a especulações de intervenção do governo no câmbio.Depois de liderar os ganhos entre divisas emergentes frente ao dólar na semana passada, nesta segunda-feirano grupo das moedas latino-americanas. Os pesos chileno e colombiano apresentaram alta de mais de 0,90%."Foi um dia bem parado, sem nenhuma notícia que movimentasse o câmbio. O sentimento é de cautela com a espera pelo comunicado do Fed, que cai bem no feriado aqui", afirma a economista Cristiane Quartaroli, Ouribank, acrescentando que, na sexta-feira (3),em março, o payroll.É dado como certo que o Banco Central americano vai anunciar a manutenção da taxa básica. As atenções se voltam ao comunicado da decisão e, sobretudo, à entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. Por ora, a maioria do mercado ainda trabalha com início de cortes de juros neste ano, com as apostas dividindo-se, grosso modo, entre uma redução do total de 25 pontos-base ou 50 pontos.O gerente de Tesouraria do BS2, Felipe Ueda, lembra que houve umana semana passada. A leitura do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos EUA em março veio dentro da expectativas, abrindo espaço para queda dos Treasuries e recuperação das divisas emergentes. "Eu acho que ainda há espaço para o dólar ceder um pouco, embora deva se manter acima de R$ 5,00. Mas tudo vai depender do discurso do Powell. O mercado ainda espera corte de juros, mas não se sabe se vai vir em setembro ou mais para frente", afirma Ueda.Embora o ambiente externo continue ter papel preponderante na formação da taxa de câmbio, analistas ressaltam quesegue como pano de fundo desfavorável ao real. Na semana passada, houve certo alívio com sinais do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que a PEC do Quinquênio — um dos projetos da chamada "pauta-bomba" — não deve avançar na Casa. Mas tensão entre o Planalto e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aumentou após o governo obter no Supremo Tribunal Federal (STF) decisão favorável ao fim da desoneração da folha de pagamentos.Pela manhã, foi divulgado que o Governo Central - que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - apresentou déficit primário de R$ 1,527 bilhão em março. A mediana de Projeções Broadcast era de superávit R$ 1,4 bilhão. No acumulado do ano até março, o Governo Central registrou superávit de R$ 19,431 bilhões,