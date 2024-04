Primeiro evento de 2024 do Mapa Econômico do RS será na próxima terça em Rio Grande

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Jornal do Comércio desde o ano passado, ocorrerá na próxima terça-feira, dia 7 de maio. A cidade escolhida para dar a largada nesta segunda etapa do projeto é Rio Grande. O primeiro evento de 2024 do, promovido pelodesde o ano passado, ocorrerá na próxima terça-feira, dia 7 de maio. A cidade escolhida para dar a largada nesta segunda etapa do projeto é

Durante o encontro, serão debatidos os desafios e as oportunidades da Região Sul, Campanha e Fronteira Oeste do Estado. No palco, estarão Paulo Bertinetti, diretor-presidente do Tecon e da Câmara do Comércio de Rio Grande; Torquato Ribeiro Pontes Netto, vice-presidente regional da Fiergs; e Rafael Avancini, presidente do Hospital Monporto. A mediação ficará a cargo do editor-chefe do JC, Guilherme Kolling.

“A cada edição, além do painel regional, publicamos um conteúdo especial, com o detalhamento da economia dessas regiões. Cabe observar que a economia está sempre em transformação. Por isso, o trabalho do Mapa Econômico segue em 2024, mostrando as mudanças nas regiões e, de forma comparativa, trazendo novos indicadores”, explica Kolling, sobre a renovação do Mapa.

Câmara do Comércio da cidade a partir das 17h. Os interessados devem se inscrever pelo site Sympla gratuitamente: https://www.sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rs-rio-grande/2390556 A atividade em Rio Grande, que tem duração de três horas, será na. Os interessados devem se inscrever pelo site Sympla gratuitamente:

Como foi a edição de 2023

Em 2023, o Jornal do Comércio encarou o desafio de apresentar um panorama das cadeias produtivas no Estado, pois é um trabalho que está em linha com a trajetória de 90 anos do veículo. Em sua primeira temporada, o projeto saiu do papel com centenas de entrevistas de empresários, economistas, dirigentes de entidades de classe e gestores públicos. Também teve análise de dados, consulta a relatórios de entidades empresariais e de órgãos governamentais.

A segunda fonte de informação fundamental foi colhida in loco, em cinco encontros em diferentes partes do Estado, onde foram ouvidas lideranças regionais de diferentes setores, sobre desafios e oportunidades para o desenvolvimento econômico. Desta forma, o JC descobriu as demandas locais para que o Estado possa crescer. O RS foi dividido em cinco grandes regiões, de acordo com proximidade geográfica e semelhanças econômicas: Regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste; Regiões Central, Vales, Jacuí Centro e Alto Jacuí; Regiões Norte, Noroeste e Missões; Regiões da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e Caí; e Regiões Metropolitana, Vale do Sinos, Centro-Sul e Litoral.

No ano passado, os eventos foram realizados em Pelotas (23 de junho), Santa Cruz do Sul (3 de agosto), Passo Fundo (13 de setembro), Caxias do Sul (24 de outubro) e Porto Alegre (20 de novembro).

Como será a agenda de 2024

7/5 - Rio Grande

18/- Santa Maria

25/7 - Erechim

17/9 - Bento Gonçalves

7/11 - Porto Alegre