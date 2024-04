Mais de 1,5 milhão de MEIs, micro e pequenas empresas podem se beneficiar do Acredita no RS

Lançado na última segunda-feira (22) pelo Governo Federal, o programa Acredita consiste em um pacote de ações de acesso a crédito e renegociação de dívidas. No Rio Grande do Sul, são 1.509.068 Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte aptos a utilizarem o programa. A informação foi divulgada pelo Governo Federal. "Não tem nada mais imprescindível para uma sociedade, qualquer que seja ela, se desenvolver, se ela não tiver condições de ter oportunidade e se não tiver crédito. Nós estamos criando as condições para que, independentemente da quantidade, da origem social, do tamanho dos negócios, as pessoas tenham o direito de ter acesso ao sistema financeiro e pegar um crédito", afirmou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o evento de lançamento do programa, no Palácio do Planalto. Em todo o Brasil, são mais de 15,6 milhões de MEIs, dos quais 953.296 estão registrados no Rio Grande do Sul. Entre os negócios gaúchos, 511,8 mil são comandados por homens (53,7%) e 441,4 mil (46,3%) por mulheres.