BRDE inicia operações no mercado de capitais

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), instituição financeira voltada para o desenvolvimento regional nos três estados do Sul do país, anuncia o seu ingresso no mercado de capitais. Essa decisão permite ao banco diversificar suas fontes de captação de recursos, assim como proporciona acesso a investidores e amplia oportunidades de novos financiamentos. A expectativa é de captar neste primeiro momento cerca de R$ 150 milhões por meio da nova operação no mercado.



As soluções implementadas permitirão que o BRDE emita instrumentos financeiros de dívida bancária (a exemplo de LCAs e CDBs), como uma alternativa de funding para abertura de novas frentes de negócio.



O vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior, ressalta que a ação junto ao mercado de capitais reflete o quanto a estratégia na diversificação do funding tem avançado de maneira positiva. “É uma iniciativa que carrega uma simbologia importante, pois amplia a nossa capacidade de financiar novos projetos e está relacionada com o setor do agro, que representa 60% das operações do BRDE e é fundamental ao desenvolvimento da região Sul”, reforça.



Operações

O Plano de Atuação no Mercado de Capitais indica os caminhos para viabilizar a emissão em escala de instrumentos financeiros, com distribuição ao varejo via plataforma de corretoras. Foram firmados inicialmente contratos em parceria com XP, BTG, Safra e Itaú para realização da distribuição dos instrumentos emitidos pelo BRDE.



O diretor de Planejamento, Leonardo Busatto, observa que a oferta das LCAs acontece em um momento oportuno e que consolida o BRDE como a maior instituição de fomento da região Sul. “O banco vem registrando resultados operacionais positivos, crescendo ano após ano no volume do crédito muito por conta das parcerias com instituições internacionais. Essa diversidade de fontes de financiamento aproxima ainda mais o banco das necessidades dos nossos empreendedores”, frisou o diretor.

Oferta das LCAs

As Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) são títulos de dívida emitidos por instituições financeiras, lastreados em empréstimos e financiamentos para o setor agropecuário. Para o agronegócio, as LCAs são uma das principais fontes de financiamento. Elas podem ser utilizadas para financiar a produção, venda ou industrialização de produtos e insumos e adquirir equipamentos para a produção no campo.