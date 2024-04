Rede Essent Jus disponibiliza vagas em Horizontina

A Rede Essent Jus abriu 40 vagas de trabalho devido à proximidade da disputa eleitoral para prefeitos e vereadores. Com atuação na sua sede, em Horizontina, no Noroeste Gaúcho há vagas para consultor de negócios (30), agente de expansão (10), gerente comercial (1) e gerente operacional (1). Os consultores de negócios irão atuar com carga horária de 40h semanais. São vagas temporárias para o período de eleição, com possibilidade de efetivação. O principal papel da função é atender, prestar auxílio e acompanhar a qualidade de trabalho das Contabilidades Associadas (CAs), que são os contadores que trabalham junto à Essent durante nas Eleições 2024. Também é necessário graduação completa de nível técnico ou superior em Contabilidade, Administração, Direito, Engenharia ou Gestão de Pessoas.