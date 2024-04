Antecipação do 13º salário do INSS gera expectativa de aumento das vendas no comércio gaúcho

Repetindo medida tomada desde 2020, neste ano o governo federal volta a antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, cujo pagamento acontecerá, em duas parcelas, nas folhas referentes a abril (no período entre 24/04 e 08/05) e maio (entre 24/05 e 07/06).



Desta forma, cerca de 2,3 milhões de gaúchos que são beneficiários do INSS terão recursos extras substanciais disponibilizados em seu orçamento, o que deve injetar na economia do Rio Grande do Sul algo em torno de 5,6 bilhões, da soma das duas parcelas. Isso representa a possibilidade de incremento das vendas do comércio estadual, especialmente nos meses de maio e junho.



O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, ressalta que boa parte do 13º salário, algo em torno de 60%, é utilizada pelos beneficiários do INSS para o consumo e o restante aplicado no pagamento de dívidas e recuperação de crédito.



– Esse reforço no orçamento dos aposentados e pensionistas do INSS chega em bom momento. Com a proximidade do inverno, as vendas de vestuário, calçados e acessórios devem crescer, uma vez que a troca de estação leva as pessoas a buscarem a renovação de seus guarda-roupas. Outros artigos que ajudam a amenizar as temperaturas mais baixas também devem ter boa procura. Nesse sentido, a expectativa é positiva – avalia Vitor Augusto Koch.

LEIA TAMBÉM: Varejo surpreende com alta em fevereiro e bate recorde na série do IBGE



O dirigente destaca, ainda, que o ingresso de recursos extras no orçamento familiar das pessoas se reflete, tradicionalmente, em incremento das vendas pelo comércio e a resolução de pendências financeiras.



– É um impulso que os consumidores beneficiários do INSS ganham. Conseguem resgatar o acesso ao crédito, ampliando seu poder de compra. Importante, então, que os lojistas estejam preparados para prestar o melhor atendimento possível a esse público que irá às compras – enfatiza o presidente da FCDL-RS.



Os aposentados devem planejar a melhor estratégia para utilizarem os recursos oriundos da antecipação do 13º salário, seja renegociando dívidas ou efetuando novas compras. A principal delas é observar sua capacidade de pagamento mensal, para não criar débitos que não podem ser quitados futuramente. E, lembrar que com esta antecipação, o pagamento no final do ano não será efetuado.