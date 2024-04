Província argentina de Chubut, no "coração" da Patagônia, quer atrair turistas brasileiros

Uma delegação formada por integrantes da Província de Chubut, na Argentina, promove um encontro no final da tarde desta quarta-feira (10) no Consulado da Argentina em Porto Alegre para divulgar o destino a operadores de turismo. Chamada de “coração da Patagônia”, Chubut reúne diversas belezas naturais, mas ainda é pouco conhecida pelos brasileiros.

Com uma área de 224.688 km² e cerca de 600 mil habitantes, a província fica no Sul da Argentina, entre a região da Cordilheiras dos Andes e o Oceano Atlântico, com paisagens de montanhas e lagos e engloba três ecossistemas. Entre as atrações estão a observação de baleias, Orcas, pinguins e outros animais, a prática de esportes de neve, como esqui, e a visitação a vinícolas. A região abriga também um importante sítio paleontológico, onde foi descoberto o maior fóssil de dinossauros já encontrado até os dias atuais.

“Chubut é tão ou mais bonita do que outras regiões mais conhecidas da Argentina e não tem tanta gente. É um lugar selvagem, um paraíso escondido”, descreve Daniel Leguizamon, colaborador do Ministério do Turismo da Argentina que integrou a comitiva durante a viagem ao Brasil para o evento de apresentação do Destino Chubut, organizado pelo Governo da Província do Chubut juntamente com as prefeituras de Puerto Madryn, Trelew e Esquel.

Letícia Benítez, presidente da Câmara de Turismo do Chubut, ressaltou a infraestrutura receptiva para os turistas que visitam a região, composta por 60 agências e equipada com rede de hotelaria e gastronomia para atender o fluxo turístico. “É um destino que pode ser visitado o ano inteiro. A temporada de esqui vai de junho a outubro, a observação de baleias de setembro a dezembro”, exemplificou.

Segundo o prefeito de Trelew, Gerardo Merino, a falta de interesse político em promover o turismo da região fez com que Chubut acabasse sendo “esquecida”. Trelew foi o centro nevrálgico da província nos anos 1980, tendo 48% do turismo oriundo de viajantes europeus, o que se perdeu nos últimos anos. “O turismo tem que ser vendido e oferecer os serviços é uma ferramenta importante. O Brasil é um novo mercado para a região, por isso estamos fazendo esse trabalho conjunto de divulgação”, afirmou.

A região conta com aeroportos nas cidades de Porto Madre e Trelews e boa malha rodoviária que possibilita o acesso aos diferentes atrativos. O anúncio na semana passada de ampliação da oferta de voos entre Porto Alegre e Buenos Aires com o início da operação da companhia aérea JetSmart no Aeroporto Salgado Filho é bem visto pelo grupo. O ministro do Turismo e Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, propôs que a empresa também disponibilize voos para as cidades de Trelew ou Esquel.

“É uma oferta turística inacreditável da região, muito interessante para o público gaúcho acostumado a ir a Buenos Aires, Bariloche e Mendoza. Não tem risco de se equivocar, quem vai a Patagônia volta com a sensação de ter estado em um lugar mítico”, elogiou o cônsul da Argentina em Porto Alegre, Hernan Dario Palmieri.