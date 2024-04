Levantamento revela que 83,3% dos traders investem em educação financeira

Um levantamento revela que a educação financeira é fundamental e que investidores iniciantes ou mesmo traders profissionais buscam aprimorar os conhecimentos para operar no mercado. Os dados mostram que 83,3% dos entrevistados fizeram ao menos um curso antes de começar a operar. Apenas 16,7% iniciaram na atividade sem contar previamente com alguma orientação financeira especializada. A pesquisa foi realizada pela Nelogica, líder no desenvolvimento de tecnologias para o mercado financeiro na América Latina, e reforça a crença da empresa de que esse mercado combina ciência com tecnologia e requer bem mais do que sorte para a garantia de resultados.Além de acreditar na importância da educação financeira, quando perguntados sobre o quanto acreditam nos ganhos do mercado financeiro, a maioria dos respondentes (55,5%) demonstra sentimento positivo, identificando-se como “confiantes”, “otimistas” e “empolgados”. Quando questionados se estão conseguindo alcançar os objetivos, apenas 27% dos entrevistados concordam, o que demonstra o quão importante é não só o estudo e a mentalidade positiva, mas a disciplina e constância para se atingir os objetivos. “A sensação de ‘não ter chegado no objetivo ainda’, relatada pelos traders, se explica pelo fato de que muitos buscam largar seus empregos para viverem de trade, o que não é uma tarefa simples”, avaia Celso Sant’Ana, trader, e psicólogo especializado no atendimento deste tipo de investidor. “Esta profissão requer muito estudo, disciplina, autoconhecimento e mudança de comportamento, além de grande equilíbrio emocional. E isso não é atingido da noite para o dia. Gosto de comparar este ofício a outras profissões, que requerem muito estudo e prática. Os médicos, por exemplo, estudam muitas vezes 10 anos até se tornarem profissionais de destaque", complementa.Além do investimento em educação, os traders têm acesso hoje a tecnologias avançadas que podem diminuir o gap de ferramentas existente entre eles e os grandes investidores. "Um dos propósitos da Nelogica é prover informações de qualidade e disseminar conhecimento para a tomada estratégica de decisões no mercado financeiro. Acreditamos no potencial da sociedade em se desenvolver estando mais próxima do mercado financeiro”, explica Marcos Machado, CMO da Nelogica."O mercado financeiro é cada vez mais um lugar democrático para todos. De forma crescente, as ferramentas que eram exclusivas dos grandes players no passado estão disponíveis à pessoa física. A oportunidade ainda está na educação e na inteligência emocional para usar tudo isso a favor dos objetivos de cada um. Queremos capacitar mais pessoas a tornarem-se investidores e ajudar aqueles que já estão lá a melhorarem ainda mais o seu desempenho e atingirem sua liberdade financeira com solidez", explica o executivo.