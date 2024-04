Dólar recua por minério forte, alívio em Treasuries em meio a IPCA, antes de CPI dos EUA

O dólar opera em baixa nesta quarta-feira (10) em meio à leitura do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março e acompanhando o recuo externo do dólar e dos rendimentos dos Treasuries em manhã de alta do petróleo e minério de ferro e expectativas pela publicação do índice de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA de março, a partir das 9h30 (de Brasília).A inflação medida pelo IPCA fechou março com alta de 0,16%, ante uma elevação de 0,83% em fevereiro, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou quase no piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam um aumento entre 0,15% e 0,42%, com mediana positiva de 0,24%.A inflação acumulada no ano foi de 1,42%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 3,93%, resultado inferior à mediana das projeções (4,01%). O intervalo de estimativas ia de 3,81% a 4,51%.Para o CPI dos EUA, a expectativa mediana é de alta de 0,3% em março, após 0,4% em fevereiro. O resultado deve trazer pistas sobre os próximos passos da política monetária nos EUA.Além disso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ficará no foco no início da tarde, em entrevista à GloboNews, e deve comentar os dados de inflação. Por enquanto, a sinalização do último Copom é de mais um corte de 0,50 pp da Selic em maio e possibilidade de diminuição do ritmo a partir da reunião de junho.Também na agenda, a ata referente à mais recente reunião de política monetária do Fed será divulgada à tarde. Na visão do BMO, o relatório será defasado porque não vai incorporar o CPI ou payroll de março. "No entanto, os dados serão levados em conta nas expectativas futuras da política monetária dos investidores, mesmo que venham com ressalvas", avalia.O contrato mais negociado do minério de ferro no mercado futuro da Dalian Commodity Exchange, para setembro de 2024, fechou em alta de 1,43%, a 813,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 112,47. O petróleo exibia ganho moderado há pouco, em torno de 0,50%.Às 9h26, o dólar à vista cedia 0,07%, a R$ 5,0041. O dólar para maio caía 0,10%, a R$ 5,0135.