Federasul reúne 42 entidades em terceira posse conjunta

A Federasul promoveu na noite desta terça-feira (9), em sua sede no Palácio do Comércio, em Porto Alegre, a posse de 42 entidades filiadas. A primeira solenidade neste formato ocorreu em 2018, mas a pandemia interrompeu o ciclo, que acontece de dois em dois anos.

A cerimônia teve início com saudação do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, que comentou a importância da representação empresarial na busca por soluções coletivas para os empreendedores. “Doar o seu tempo, o seu talento, em prol do coletivo, não é uma tarefa simples. Não são poucos aqueles que, chamados a dar a sua contribuição, por muitos motivos, deixam de assumir responsabilidades para além daquelas que dizem respeito a seus negócios e à sua vida pessoal, o que em muitos casos é compreensível", destacou Costa.

As entidades que estão renovando suas diretorias estão localizadas em Alto Jacuí, Botucaraí, Fronteira Noroeste, Fronteira, Litoral, Paranhana, Médio Alto Uruguai, Metropolitana e Delta do Jacuí, Missões, Hortênsias, Noroeste Colonial, Produção, Serra, Campanha, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Jacuí Centro e Vale do Rio Taquari.