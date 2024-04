Presidente do Sinduscon RS afirma que seguirá investindo em desburocratização

foi reeleito para segundo mandato consecutivo O engenheiro Claudio Teitelbaum, do escritório de engenharia Joal Teitelbaum,na presidência do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). A nova gestão, que será oficializada no dia 13 de maio, cumprirá o biênio 2024/2026.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Claudio disse que a gestão vai continuar investindo em desburocratização do ambiente de negócios. "Trabalhamos muito forte na liberdade para empreender e na busca da desburocratização. Vamos continuar fazendo isso", afirma.

Jornal do Comércio - Qual balanço faz da sua gestão até aqui?

Claudio Teitelbaum - Trabalhamos muito forte na liberdade para empreender, na busca pela desburocratização dos negócios. Tivemos um diálogo aberto com o poder público, com foco para fortalecer a competitividade do setor, mostrando a relevância do setor para a sociedade.

JC - Quais iniciativas destacas?

Claudio - Nossa contribuição para as discussões do Plano Diretor de Porto Alegre, a entrega de casas temporárias no Vale do Taquari, que devem acontecer nos próximos dias, e outras forças tarefas importantes quando a Capital sofreu com as enchentes.

JC- Quantas residências serão?

Claudio - São aproximadamente cinquenta residências temporárias que serão entregues nos próximos dias em Arroio do Meio e Roca Salles.

JC - Quais são as principais oportunidades e desafios para a próxima gestão?

Claudio - Atualmente, vivemos um ambiente muito produtivo. Cada vez mais estamos buscando trabalhar na desburocratização de processos. Acho que, junto ao setor público, estamos alinhados nesse sentido. A importância do nosso setor para o desenvolvimento da cidade e para a geração de empregos alcança toda a sociedade.