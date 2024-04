Pacto Alegre lança selo comemorativo aos seus cinco anos de atuação

Para representar a entrega do Pacto Alegre à Capital em seus cinco anos de atuação recém-completados, a iniciativa lançou um selo comemorativo ao aniversário. A arte criada pelo Head de Comunicação do movimento, Ricardo Gomes, será lançada no próximo dia 12 de abril, às 19h30, no Pâtissier (Rua Marques do Pombal, 128), em Porto Alegre.

O design é marcado pelas variadas cores, linhas retas e circulares sobrepostas, simbolizando a diversidade de formas e ideias que permeiam o movimento de transformação colaborativa. “O layout é bastante colorido para representar todos os espaços da cidade, da periferia aos bairros centrais, das casas aos edifícios, passando por suas praças e ruas. Já os círculos demonstram as nossas entregas, o nosso trabalho em grupo para tornar a capital gaúcha em um hub de inovação de referência global”, resume Gomes.

O Pacto Alegre foi criado em 2019 com o intuito de desenvolver soluções para os problemas da Capital. O movimento representa a quádrupla hélice, reunindo poder público, sociedade civil, universidades e empresas privadas. Entre os participantes, encontram-se Sebrae, Tecnopuc, Associação das Startups Gaúchas, Unisinos e UFRGS, por exemplo. Só a Mesa do Pacto, evento periódico que discute os projetos da iniciativa, reúne mais de 100 entidades.

Sendo assim, um dos principais pilares do Pacto Alegre é a cooperação, representada pelas várias tonalidades e texturas que se mesclam no design do selo comemorativo de cinco anos. “Quisemos retratar no selo todas etnias, crédulos, visões de mundo, que se completam no branco do número cinco, mostrando que somos um movimento que une pessoas e as direciona ao futuro”, completa Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, coordenador do Pacto Alegre.



“A articulação que propomos busca a transformação da sociedade, do meio ambiente e dos negócios, desde as startups até as grandes empresas. Nesse sentido, a criação do selo foi muito feliz, especialmente com as ondas que representam a busca pelas novas ideias. Todo o desenho reforça que a inovação colaborativa transforma vidas, ou seja, a nossa missão nestes cinco e nos demais anos por vir”, analisa o gestor.