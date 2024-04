Partido Republicano dos EUA é comprometido em não aumentar impostos, diz ativista

Nesta sexta-feira (5), a palestra “Chega de mais impostos” fez parte do encerramento do Fórum de Liberdade, evento promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE). Mediada por Grover Norquist, presidente do Americans for Tax Reform (ATR), a palestra "Chega de mais impostos" buscou explicar como os Estados Unidos buscaram transformar o Partido Republicano Moderno em um partido comprometido em não aumentar os impostos.

"Quando eu tinha 13 anos, uma professora da escola pública em que eu estudava disse que as eleições não importavam, e eu pensei que havia uma grande quantidade de verdade nisso. Porém, se o Partido Republicano pudesse se denominar como o partido que não vai aumentar os seus impostos, não é necessário saber o nome de seus representantes, somente dos seus partidos", contou o ativista político.

Norquist diz que quem participa de partidos políticos de centro-direita almeja "uma questão que mova a decisão de como os eleitores podem ser deixados em paz". Como exemplo, ele diz que 22 milhões de estadunidenses têm licença para carregar arma de fogo, já que 27 estados não requerem uma licença. Além disso, ele lembra que entre 3 e 5 mil de americanos tiveram a liberdade para aderir ao homeschooling - educação escolar em casa com a participação efetiva dos pais.

O ativista criticou o governo brasileiro, dizendo que há "uma coleção de 'nos deixe em paz' de baixa manutenção" e que, diferente do sistema de voto estadunidense, os eleitores brasileiros não votam no seu candidato pela mesma razão, já que nem todos precisam pertencer ao seu partido. "Os progressitas na América precisam de uma reunião para que as pessoas sentem na mesa e entrem na coalisão de 'nos deixem em paz'", defende.

Grover Norquist é o principal promotor do Compromisso de Proteção ao Contribuinte, um compromisso assinado por legisladores que concordam em se opor aos aumentos nas taxas. "A razão pela qual o juramento de proteção ao pagador de impostos funciona é porque ele não muda de ano para ano e não leva palavras complicadas", afirma.

No encerramento de sua palestra, o ativista disse que a promessa é uma proteção para que as pessoas se identifiquem com o partido que não vai aumentar os impostos, independentemente do candidato. "Quero muito que seja criado algo parecido no Brasil", sugere Norquist.