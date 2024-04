Fórum da Liberdade debate o 'mundo livre'

"Chegamos ao Ápice do Mundo Livre?". O questionamento permeou um dos temas debatidos nesta sexta-feira (5), no segundo e último dia do Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE). A palestra, mediada pelo diretor de Fórum da Liberdade e de Relações e Institucionais da entidade, Eduardo Dinon, reuniu os renomados palestrantes nacionais Fernando Ulrich e Helio Beltrão.

Fernando Ulrich, sócio da Liberta Investimentos, tem mais de 21 anos de experiência com finanças corporativas e investimentos, é mestre em Economia da Escola Austríaca pela URJC e administrador. Teve passagens por XP Inc., ThyssenKrupp e Banco Indusval & Partners, além de ter sido conselheiro da Casa da Moeda do Brasil e ser conselheiro do Instituto Mises Brasil. É autor do livro "Bitcoin - a moeda na era digital", primeira obra em português sobre o tema, e mantém um canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos e 2 milhões de visualizações mensais, no qual trata semanalmente de assuntos sobre economia, mercados e investimentos.

Já Helio Beltrão é fundador do Instituto Millenium (2006), ao lado do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, entre outros, e fundador e CEO do Instituto Mises Brasil (2007). Beltrão é ainda referência do liberalismo contemporâneo brasileiro, MBA pela Columbia University e foi executivo do Banco Garantia, além de ter sido conselheiro de administração de inúmeras empresas, como Grupo Ultra, Copasa, Restoque, Metalfrio, Artesia, Abyara, Affero Lab e Ediouro.