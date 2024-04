Leilões de privatização resultaram na arrecadação de R$ 8,7 bilhões pelo Estado

O governo do Estado lançou, nesta sexta-feira (5), um documento que apresenta um panorama das empresas estatais do Rio Grande do Sul, com destaque para a configuração atual e para os resultados das privatizações de 2021-2022. O Relatório de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Estatais do Rio Grande do Sul - base 2022 foi elaborado pela equipe da Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ) e traz o diagnóstico da situação financeira dessas empresas, incluindo a evolução de seus resultados nos últimos cinco anos.



Ao todo, os leilões de privatização das empresas do Grupo CEEE, Sulgás e Corsan resultaram na arrecadação de R$ 8,7 bilhões pelo Estado. Adicionalmente, o investimento total esperado pelas empresas privadas que adquiriram os ativos deve alcançar R$ 41,5 bilhões ao longo do período de concessão dos serviços públicos.



"Agora, os cidadãos têm um documento de leitura acessível, que apresenta de forma clara os dados sobre as empresas estaduais conforme áreas de atuação. Para além de garantir a transparência, estamos promovendo a regulação por exposição: quanto mais a sociedade souber sobre o patrimônio público, mais condições terá de exigir respostas e aperfeiçoamentos de seus representantes", disse o secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi.



No relatório também são destacados os resultados consolidados e as características gerais dos ativos do Estado, que detém atualmente a participação majoritária em sete empresas estatais ativas, mais a gestão compartilhada, com Santa Catarina e Paraná, no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). São apresentadas informações das estatais do setor produtivo (Ceasa/RS, CRM, Procergs, EGR e Portos RS), financeiro (Badesul, Banrisul e Subsidiárias) e do BRDE.



Por fim, o material traz a descrição do perfil e a área de atuação, os principais indicadores operacionais e financeiros e os dados de pessoal e de benefícios de cada estatal.

O material encontra-se disponível para acesso no site da secretaria.