Previsão de superávit cai 25,7%, para US$ 73,5 bi

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), reduziu a previsão de superávit comercial de 2024. Agora, a expectativa é de que, no ano, o saldo positivo feche em US$ 73,5 bilhões, ante US$ 94,4 bilhões iniciais. A nova projeção representa queda de 25,7% em relação ao saldo recorde de 2023 (US$ 98,9 bilhões).

A queda no preço de mercadorias que são chave para as exportações e uma economia interna mais aquecida estão entre os principais fatores por trás da revisão do saldo, explicou o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Mdic, Herlon Brandão. "Os preços das mercadorias estão em queda, como é o caso de petróleo, soja, minério", disse, lembrando do peso que esses itens têm na balança comercial do País.