Fundopem aprova R$ 185 milhões em incentivos para dez empresas em abril

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) aprovou o valor de R$ 185 milhões para subsidiar 10 projetos com geração total de 147 empregos diretos. O Grupo de Análise Técnica (Gate) divulgou o resultado nesta quinta-feira (4). Entre os projetos, três irão implantar novas unidades fabris e sete farão a expansão de plantas já existentes. O programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec).

As empresas aprovadas são dos setores de alimentos (2), biocombustíveis, grãos e cereais (1), calçados e artefatos (1), implementos rodoviários (1), metalmecânico (2), petroquímica, plásticos e borracha (1), químico (1) e saúde avançada e medicamentos (1), sendo uma de grande porte, oito de médio e uma de pequeno. Elas estão instaladas nos municípios de Bom Retiro do Sul (1), Cachoeira do Sul (1), Dois Irmãos (1), Encantado (1), Entre-Ijuís (1), Estrela (1), Gravataí (1), Minas do Leão (1), Novo Hamburgo (1) e Sapiranga (1), e distribuídas nas regiões do Centro-Sul (1), Jacuí Centro (1), Metropolitano do Delta do Jacuí (1), Missões (1), Vale do Rio do Sinos (3) e Vale do Taquari (3).



Dois dos três empreendimentos que irão instalar uma nova fábrica são as que realizarão maior e o menor investimento do lote de empreendimentos. A empresa de médio porte Biometano Sul S.A. fará o maior investimento, com o aporte de R$ 98,94 milhões e é uma das três que irá instalar uma nova indústria. Localizada em Minas do Leão, atua no setor de biocombustíveis. Com o valor, fará a implantação de uma planta de purificação de biogás de aterro sanitário para a produção de biometano. O projeto de menor investimento é da empresa de pequeno porte La Vitta Produtos Higiênicos LTDA., de Encantado. Com o incentivo de R$ 1,99 milhão, irá construir uma fábrica de fraldas geriátricas, que se propõe a produzir acima de 1,5 milhão de unidades por mês. A terceira é a Alles Indústria e Comércio de Carnes e Derivados e Transportes Ltda, do setor de alimentos, porte médio, localizada em Dois Irmãos. O empreendimento abrange o total de R$ 3,74 milhões para a construção da nova unidade industrial para a fabricação de bacon cozido nas opções de cubo, fatiado e em mantas.



O apoio às empresas foi apontado pelo titular da Sedec Ernani Polo ao falar sobre o Fundopem. “Esta é uma comprovação do interesse do Estado em contribuir com o desenvolvimento dos empreendedores, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. Polo acrescentou que “o programa tem alcançado o objetivo de permitir que se crie oportunidades de emprego e renda. Ele é uma importante ferramenta de desburocratização e democratização dos incentivos estaduais, permitindo que novos investimentos aconteçam no RS ”.



O diretor do Fundopem, Gustavo Rech, destaca que, com as ações de divulgação do incentivo realizadas pela Sedec, o objetivo é superar o número de projetos aprovados em 2023. "Se for mantida a atual média mensal, será alcançado um novo recorde para o programa", prevê.