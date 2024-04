Como é a estrutura da empresa em Nova Santa Rita

 Recebimento: os produtos próprios do varejo e de vendedores associados chegam a um mesmo local no centro de distribuição e, só depois de triados e registrados, são "bipados" e passam a constar no sistema de vendas da Amazon, ou seja, não há como comprar um produto que não está em estoque.

 Armazenagem: pode parecer caótica, com produtos como amaciantes de roupas ou livros, por vezes, dividindo um mesmo e mais de um corredor dentro do centro de distribuição, mas é isso o que garante a agilidade para a entrega.

 Expedição: quando o seu pedido é registrado pelo sistema, funcionários com carrinhos ou empilhadeiras passam a circular pelo CD, com indicação de onde encontrarão os produtos da sua cesta de compras mais próximos um do outro. Logo, o que parecia caótico é o mais lógico para garantir o fechamento da compra em menor tempo.

 Entrega: fechada a compra, o produto é embalado, pesado e passa à organização das rotas de entrega. O CD concentra todas as compras do Rio Grande do Sul e pode também enviar produtos para outros estados, assim como recebe de outros CDs no País.