Lideranças destacam importância do Marcas de Quem Decide para o empresariado

A relevância das marcas foi destacada por lideranças empresariais do Rio Grande do Sul durante a realização do Marcas de Quem Decide 2024, em 12 de março, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. O presidente do Conselho do Lide RS, Eduardo Fernandez, disse que o evento é muito importante e tradicional porque consegue premiar as atividades empreendedoras que impactam na vida das pessoas. "É um orgulho para quem recebe o prêmio, porque é um trabalho de um ano inteiro em que a sociedade diz quais são as marcas mais eficientes e que estão na cabeça das pessoas."

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Claudio Teitelbaum, disse que o Marcas é uma premiação mais do que consolidada no Estado. "É gratificante demais, porque acaba sendo um reconhecimento do mercado de sermos o sindicato mais lembrado e preferido dos gaúchos."

O presidente do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS), Marivaldo Tumelero, aponta que o Marcas de Quem Decide valoriza o trabalho das empresas. O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, ressalta que o reconhecimento do Marcas acaba servindo de combustível para todas as empresas e as entidades que prestam um serviço extremamente relevante.