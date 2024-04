Modelo de moradia por assinatura cresce no RS

Da mesma forma que telefones, computadores e prédios se tornaram inteligentes, o conceito de moradia também está passando por uma importante transformação. Bastante conhecidas em grandes metrópoles, as moradias por assinatura, também chamadas de inteligentes ou flexíveis, já ocupam boa parte do mercado de locações em Porto Alegre. Apartamentos mobiliados, prontos para a moradia dentro do conceito "Living as a Service" (moradia como serviço), com estadias que podem partir de apenas um dia e sem prazo de saída, estão unindo proprietários investidores e clientes com perfis diversos.

O modelo cresce sobretudo pela praticidade e facilidade de contrato, deixando para trás antigas formas de aluguel, que exigiam seguro-fiança e trâmites legais. As moradias por assinatura chegaram ao País de forma tímida, há cerca de cinco anos, e foram impulsionadas pela pandemia, a partir de 2020. O crescimento foi tão rápido que o mercado ainda não encontrou formas de quantificar. A entidade representante do mercado imobiliário gaúcho, o Secovi/RS, ainda não tem um banco de dados para dimensionar o setor, mas está se organizando para acompanhar a modalidade.

Pioneira no modelo no mundo, a paulistana Housi já tem 200 mil unidades cadastradas na plataforma, estando presente em mais de 125 cidades brasileiras e preparando para mais 140 lançamentos, com investimentos da ordem de R$ 120 milhões. No último ano, gerou mais de R$ 300 milhões em faturamento, número que deve crescer 2,5 vezes em 2024. No mercado gaúcho, está presente em Porto Alegre, Serra e Litoral Norte.

O criador e CEO da plataforma, Alexandre Frankel, entende que durante a pandemia nasceram tanto a necessidade de flexibilidade quanto o temor de estar com investimento alocado em um imóvel sem liquidez. Ele aposta na expansão desse mercado. "Hoje 25% da população não têm imóvel próprio, devendo chegar a um terço nos próximos anos. A revolução agora é digital, não é mais uma questão de planta, fachada ou arquitetura. Estamos falando de prédios conectados a serviços e produtos", sentencia.

Precursora em Porto Alegre, a My Way iniciou com a transformação do antigo hotel Confort no Centro Histórico, e hoje administra mais de 200 unidades em oito prédios. Com mais de 9 mil reservas realizadas, teve um rendimento bruto de R$ 7 milhões. Segundo o CEO da empresa, Gibran Oliveira, a meta é chegar até o final do ano com 500 unidades.

Para Oliveira, há muito espaço para expansão, sobretudo porque Porto Alegre cada vez mais se posiciona como um ambiente de negócios, o que atrai muita gente. "Há um grande movimento de incorporadoras lançando novos empreendimentos com o objetivo de investimento. E os proprietários têm essa carência de uma administração profissional para entregar a maior rentabilidade", observa.

Nascida como construtora, a Valpi Moradia por Assinatura, há cerca de cinco anos, de olho nas possibilidades do mercado, se transformou em administradora. Hoje gerencia cerca de 120 unidades em quatro prédios de Porto Alegre. A empresa trabalha em parceria com construtoras e também faz a gestão para proprietários pessoas físicas. Ao prospectar prédios, a procura se dá pela localizaçãoe por prédio com pouco ou nenhum morador, minimizando a possibilidades de conflitos, explica o CEO da empresa, Gustavo Valpi Emer.

A contratação do serviço é simples, podendo ser feita por aplicativos, sem burocracia e com possibilidade de ocupação imediata. O público mais frequente são profissionais transferidos ou em trabalho temporário e pessoas em tratamento de saúde. Mas, também, de pessoas com mais idade. "A procura média é por apartamentos de 25m2 a 50m2, por pessoas single (solteiras), de várias faixas etárias. Existe um mito de que a ocupação se dá mais por jovens. Tenho visto muito público sênior optando por esse modelo", revela Emer.