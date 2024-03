TRF4 irá pagar mais de R$ 450 milhões em RPVs autuadas em fevereiro de 2024

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) informa que o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) estará disponível para saque pelos beneficiários a partir do dia 5 de abril. São elas RPVs recebidas no tribunal no mês de fevereiro e devidas pela União Federal, assim como suas autarquias e fundações.

Segundo o órgão, poderá ser realizado o pagamento de RPVs em todas as agências em que a Caixa e o Banco do Brasil estão atendendo presencialmente. Serão realizados pagamentos tanto das varas federais quanto das varas estaduais, no âmbito da competência delegada. O Tribunal especifica que vai ser realizado mediante apresentação do alvará de levantamento que deverá ser expedido pelo juízo da execução.

Valores

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou ao TRF4 os limites financeiros no valor de R$ 485.614.545,40. Deste montante, R$ 418.690.809,18 correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios, que somam 20.633 processos, com 27.181 beneficiários.

Do valor total liberado, no Rio Grande do Sul, estão sendo disponibilizados R$ 198.570.291,29, para 20.706 beneficiários. Já em Santa Catarina, 9.835 beneficiários vão receber R$ 115.656.278,71. Para o Estado do Paraná, será pago o montante de R$ 171.387.975,40, para 15.767 beneficiários.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Precatórios do TRF4 disponibiliza dois números para esclarecimentos: (51) 3213-3470 e (51) 3213-3473.