Inscrições para concurso da Caixa se encerram nesta segunda-feira (25)

Interessados em se inscrever para o concurso da Caixa Econômica Federal têm até às 16h desta segunda-feira (25) para se candidatar. A seleção oferece, ao todo, 4.050 vagas no País, com salários iniciais que variam de R$ 3.762 a R$ 14.915, dependendo do perfil da vaga. Há oportunidades para ensino médio e superior. Até agora, mais de 1,2 milhão de pessoas se inscreveram.

Fundação Cesgranrio 4 mil vagas de nível médio e 50 vagas de nível superior para os cargos de Técnico Bancário, Técnico Bancário em Tecnologia da Informação, Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho.



As oportunidades são distribuídas entre diversos municípios, contemplando todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O cadastro deve ser realizado no site da Fundação Cesgranrio, ao custo de R$ 50,00 e R$ 65,00.