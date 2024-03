Ibovespa reduz ganho semanal a 0,23%

O Ibovespa manteve a tendência observada na véspera e voltou a cair na sexta-feira (22), furando a linha dos 127 mil pontos no pior momento do dia e praticamente zerando os ganhos semanais. No fechamento da sessão, o índice recuou 0,88%, para 127.027,10 pontos, em sessão de giro fraco, de R$ 18,2 bilhões. O ganho semanal, que chegou a 1,88% na quarta-feira, ficou reduzido a 0,23%.

Na sexta, ações como as de Itaú Unibanco (PN -1,49%) e Bradesco (ON -1,88%, PN -1,27%) mergulharam. Outro destaque de queda no dia, o setor de mineração e siderurgia ficou mais atrelado à piora do cenário doméstico, depois de ter acumulado fortes ganhos na semana, segundo o analista. Vale ON, papel com maior peso no Ibovespa, caiu 1,15%. Entre as cinco maiores baixas do Ibovespa, empresas cíclicas estiveram entre os destaque, com Casas Bahia ON (-12,93%), Vamos ON (-4,15%) e CVC ON (-3,83%). Completam a lista Marfrig ON (-6,60%) e Dexco ON (-4,34%).

Na ponta positiva, o destaque foi Petrobras (PN 0,98%, ON 0,79%), que engatou um movimento de recuperação após ter acumulado perdas na semana, ainda refletindo a decisão da empresa de não pagar dividendos extraordinários. Os maiores ganhos foram de Embraer ON ( 7,93%), Cogna ON ( 3,38%), Cemig PN ( 2,40%), Sabesp ON ( 1,98%) e Braskem PNA ( 1,75%).

O dólar à vista encerrou a sessão em alta no mercado doméstico. No fim do dia, a moeda era negociada a R$ 4,9986, avanço de 0,39%. Na semana, o dólar permaneceu estável ( 0,01%).