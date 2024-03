Sebastião Melo participa do 6º episódio do Podcast Sounds of South Summit Brazil

Nesta quarta-feira (20), foi lançado o 6º episódio da série de podcasts Sounds of South Summit Brazil, com a participação do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e apresentado pelo editor-executivo do JC, Mauro Belo Schneider. A iniciativa das gravações foi criada pelo Jornal do Comércio, em parceria com o Instituto Caldeira e a Radioativa.

Durante o episódio, Melo afirmou que, ao longo das edições, o evento vem se aprimorando, principalmente em relação à estrutura e participação do público. "O South Summit veio para ficar", diz.

Segundo o prefeito, a inovação só faz sentido verdadeiro quando ela produz transformação social. Além da articulação política do Governo do Estado para que o South Summit acontecesse, Sebastião Melo ressalta o papel de outros estados e cidades do Brasil que viram em Porto Alegre uma cidade colaborativa e de mentes inovadoras.

O prefeito de Porto Alegre menciona a importância dos fundos financiadores para o desenvolvimento das startups, assim como a função da prefeitura nesse processo de inovação. "Os prefeitos precisam estar onde a vida acontece, e a vida acontece na inovação", afirma.

Melo destaca os planos urbanísticos do 4º Distrito e do Centro para incentivar a instalação de empresas na cidade. Segundo ele, o investimento nestas regiões é de mais de R$ 1 bilhão.

O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, também participou da gravação. Para Valério, a transformação do 4º Distrito, uma região considerada por ele geograficamente estratégica por ser próxima ao Aeroporto e que conecta Porto Alegre e a Região Metropolitana, responde a uma demanda de empresas de bases tecnológicas. "O sonho para quem está naturalmente no dia-a-dia do ecossistema é imaginar uma região urbana que já foi símbolo de uma época áurea da nossa economia passando por uma total reformulação e transformação de prédios históricos completamente abandonados, sendo ocupados por empreendedores e grandes empresas", diz o CEO.

De acordo com Pedro Valério, o Instituto Caldeira é reflexo de um momento que a cidade vem vivendo. "Essa gestão tem se demonstrado amiga do empreendedor e da iniciativa privada, no que diz respeito a facilitar o processo para que a iniciativa privada ocupe os espaços, tome riscos e de alguma maneira fomente a criação de novos negócios e empreendimentos", diz o CEO.

"A gente está muito empolgado, com bastante entusiasmo e humildade, sabemos que tem uma uma longa trajetória ainda de construção, mas acreditando realmente que a gente possa posicionar Porto Alegre em um caráter global", afirma Pedro Valério, no encerramento do episódio.