Brasil de Ideias tem edição especial no South Summit

Fórum de interlocução política e empresarial realizado há duas décadas pelo Grupo VOTO, o Brasil de Ideas será realizado nesta quarta-feira (20), durante o South Summit. A edição que ocorre no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, debate o tema "Da inovação à inclusão digital - desafios para um Brasil".

Os painéis terão como speakers CEOs de empresas globais: José Galló, Presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner; Marciano Testa, Fundador do Agibank e Fábio Faria, Senior Relationship Partner do BTG Pactual. Destaque também para a participação de Eduardo Cunha da Costa, Procurador-Geral do Estado do RS; Cris Arcangeli, Empreendedora Serial e apresentadora do Shark Tank Brasil; e Thiago Ribeiro, CEO do South Summit Brasil.



Para a presidente do Grupo VOTO, Karim Miskulin, é uma honra fazer parte do circuito dos grandes eventos de tecnologia do mundo e que escolheu o Rio Grande do Sul como uma de suas sedes. “O South Summit proporciona um grande legado para o nosso Estado e o nosso país ao fomentar a tecnologia como um pilar de competitividade no cenário internacional".