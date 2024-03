Pacto Alegre reúne entidades e celebra resultados no South Summit Brazil

Às vésperas de completar cinco anos de existência, uma das mais expressivas iniciativas de inovação da Capital comemora seus resultados. Nesse espírito, o Pacto Alegre realiza o seu primeiro fórum do ano durante o South Summit Brazil. A Mesa do Pacto reunirá mais de 100 entidades para avaliação dos projetos em andamentona próxima quinta-feira (21), a partir das 9h da manhã, no Corner Stage.

“Voltamos ao South Summit Brazil para realizar esse encontro tão importante para o Pacto Alegre. Este é um momento de análise e reflexão sobre o que estamos realizando, mas também para celebrar os cinco anos do nosso trabalho. A própria realização deste grande evento internacional também é um efeito colateral das mudanças que vemos na nossa cidade”, conta o coordenador Luiz Carlos Pinto da Silva Filho.

Na condução do encontro também estará Jorge Audy, atual Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc. O pesquisador é referência nacional na área de inovação tecnológica e representa a PUCRS na Aliança pela Inovação, coordenando as reuniões da Mesa junto de Luiz Carlos. Também estarão presentes os consultores Josep Piqué, engenheiro espanhol, e Santiago Uribe, antropólogo colombiano. “Encaramos esta mesa como uma oportunidade de reunir os principais atores do nosso ecossistema e estabelecer trocas ricas com quem tem nos ajudado a transformar Porto Alegre, como o Piqué e o Uribe. O convite se estende a todos os participantes do South Summit que queiram colaborar com a nossa missão”, afirma Audy.



A 10ª edição segue a metodologia da Mesa, fórum para acordar os principais desafios e ideias, e assim, garantir a tração dos projetos. Além de representantes do governo, universidade, iniciativa privada e sociedade, a reunião também conta o apoio sponsors do movimento Badesul, Banrisul, SebraeX e Sicredi, assim como Grupo RBS.



Projetos em destaque



A 10ª edição da Mesa do Pacto terá em pauta pelo menos cinco projetos em andamento. São eles: Territórios Inovadores, Poa Sem Lixo, Cidade das Startups, Saúde Digital e Destino POA. Confira, abaixo, um breve resumo dos projetos:



Territórios Inovadores

Morro da Cruz, Vila Planetário, Restinga, Mario Quintana, Bom Jesus, Ilhas e Vila Cruzeiro. Estas são as comunidades de Porto Alegre mapeadas para receber o projeto que promove a inovação junto a populações da periferia. Com apoio da Procempa, do Poa Inquieta e de outras instituições, as ações vão desde a implantação de wi-fi gratuito no local a oficinas.



Poa Sem Lixo

Projeto aprovado por unanimidade na última edição da Mesa do Pacto, conta com articulação da Green Thinking e do Cluster Ecoar. Trata especificamente da circularidade e da gestão de resíduos da cidade.



Cidade das Startups

O projeto tem como objetivo tornar Porto Alegre líder nacional e referência internacional na geração de negócios inovadores (startups). Um dos principais resultados já alcançados foi o reconhecimento do ranking global Startup Blink, em que atingiu a 215ª posição geral, tendo subido 25 posições em relação ao último relatório.



Saúde Digital

Projeto recente do Pacto Alegre, visa modernizar e acelerar o atendimento de saúde pública municipal, em uma colaboração entre a Unimed e a Secretaria Municipal de Saúde. O piloto deve ser realizado no bairro Bom Jesus ainda no primeiro semestre deste ano.



Destino POA

Projeto maior liderado pelo Pacto Alegre para levar mais inovação ao turismo e à cidade. A Marca de POA e a Aliança pelo Turismo são algumas das ações já realizadas e planejadas. O objetivo é impactar, também, os moradores da cidade, como uma espécie de embaixadores do potencial turístico da capital.