Bolsas da Ásia fecham em alta, após dados chineses e à espera de decisão de juros do BoJ

São Paulo, 18/03/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, após dados econômicos melhores do que o esperado da China e à espera da decisão de juros do Banco do Japão (BoJ).Liderando os ganhos na Ásia, o índice Nikkei saltou 2,67% em Tóquio hoje, a 39.740,44 pontos, com a ajuda de ações de eletrônicos e do setor imobiliário, à medida que o iene devolveu parte de seus ganhos recentes frente ao dólar antes do anúncio de política monetária do BoJ. A expectativa é que o BC japonês encerre sua política de juro negativo, adotada há mais de oito anos, na madrugada desta terça-feira (19).Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,99%, a 3.084,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,62%, a 1.803,45 pontos, após dados oficiais mostrarem que a produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos em ativos fixos na segunda maior economia do mundo aumentaram mais do que o previsto nos primeiros dois meses do ano.O setor imobiliário chinês, no entanto, continua sendo foco de preocupação, com uma acentuada queda nas vendas de novas moradias no primeiro bimestre de 2024.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng apresentou leve ganho de 0,09% em Hong Kong, a 16.737,12 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,71% em Seul, a 2.685,84 pontos, e o Taiex subiu 1% em Taiwan, a 19.879,75 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou perto da estabilidade, com investidores na expectativa de que o RBA - como é conhecido o BC do país - deixe seu juro básico inalterado amanhã (19). O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,07% em Sydney, a 7.675,80 pontos.A semana também trará decisão de política monetária nos EUA. A previsão é de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manterá seus juros nos níveis atuais pela quinta vez consecutiva.