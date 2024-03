Mais de 227 mil declarações do Imposto de Renda são enviadas na primeira hora

Mais de 227 mil declarações foram entregues na primeira hora do prazo de envio do Imposto de Renda 2024. A parcial foi divulgada na manhã desta sexta-feira (15) pela Receita Federal. O prazo foi aberto às 8h e vai até às 23h59min de 31 de maio. Na primeira hora, 227.592 documentos de contribuintes chegaram na base de dados da Receita. Como comparação, em todo o primeiro dia do prazo em 2022 foram entregues 372.419 declarações. Ou seja, em uma hora neste ano o número já chegou a quase dois terços do que foi entregue em todo o primeiro dia de 2022.



De acordo com a Receita, uma das explicações pode ser o uso da declaração pré-preenchida, que foi utilizada em 44,7% dos documentos enviados. No ano passado, o recurso foi adotado por 23,9% dos contribuintes. O recurso traz dados que são enviados por bancos, hospitais, médicos, cartórios de imóveis, exchanges, financeiras e até de aeronaves, que chegam ao sistema da Receita através das fontes pagadoras. Segundo a Receita, mais de 30% dos declarantes em 2023 fizeram o seu acerto em 30 minutos, usando este modelo. Porém, em 2024, há uma novidade. É preciso ter a conta ouro ou prata no portal gov.br para ter acesso às informações pré-preenchidas. Em 2023, era possível ter acesso aos dados pré-preenchidos com a conta bronze também.



A expectativa da Receita é receber 43 milhões de declarações neste ano, o que superaria o recorde do ano passado, que foi de 41,1 milhões. Quem entregar após o prazo, pagará multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Nesta primeira hora, o estado de São Paulo liderou os envios, com 67.453, sendo 43% usando a pré-preenchida. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 20.194, seguido por Rio de Janeiro (19.844), Paraná (12.079) e Bahia (11.354). O estado com menos entregas foi Roraima, com 329, seguido por Acre (552) e Amapá (872), os únicos abaixo de mil declarações.



De acordo com a Receita, a média de idade de quem entregou os dados é de 46 anos. Os homens foram responsáveis por 63,3% das declarações, enquanto as mulheres são 36,7%. O computador foi a plataforma escolhida por 82% de quem já entregou, enquanto o uso do portal e-CAC foi adotado por 12% e o celular por 6%. O uso do aplicativo Meu Imposto de Renda teve um atraso de 30 minutos e só foi liberado por volta das 8h30.