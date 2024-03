Turismo gaúcho ganha ferramenta de análise de dados sobre o setor

Primeiro estado brasileiro a adquirir o ForwardKeys - plataforma de análise de dados de turismo por Inteligência Artificial (IA) -, o Rio Grande do Sul passa a contar com um Painel Integrado abastecido de formações sobre o setor. O serviço faz parte do Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Sul (INTURIS), apresentado à imprensa na manhã desta sexta-feira (15), no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

"Eu não consigo imaginar esta atividade sem dados e números. E, quando assumi, não tínhamos. Então resolvemos reforçar isso, possibilitando a garimpagem de toda a grande quantidade de informações que temos, produzindo relatórios e disponibilizando a todos os envolvidos”, explica o secretário de turismo do RS, Luiz Fernando Rodriguez Júnior.

A ideia é que as informações possam ser buscadas e acessadas de forma simples, fácil e direta, por meio de um assistente virtual (ChatBot), que auxiliará no processo de busca desses dados e informações. Segundo ele, “é imprescindível democratizar esses levantamentos para que sejam consultados ao estudante, ao pesquisador, ao gestor público, ao turista e a quem tiver interesse”. Por isso, o titular da pasta tem pressa em lançar o produto, o que ocorrerá durante o South Summit (evento de tecnologia realizado em Porto Alegre de 20 a 22 de março). Nos canais oficiais, estará no ar a partir de abril.

Por meio da ferramenta, será possível acompanhar as trajetórias de visitantes e turistas no RS: desde a compra da passagem até a permanência no Brasil, além de suas conexões, motivo da viagem, entre outros aspectos. O instrumento tem reconhecimento internacional e também fornece informações para instituições como a Organização Mundial do Turismo (OMT), a World Travel & Tourism Council e países como Alemanha, Inglaterra, Portugal, República Dominicana e Tailândia.

“Importamos esse serviço da Espanha porque é o único oficialmente autorizado a acessar o IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos). Além disso, contamos com outros fornecedores, como a própria Secretaria da Fazenda, a Junta Comercia, o Sebrae/RS para abastecer o nosso sistema”, explicou Rafael Carniel, diretor geral da Secretaria de Turismo.

O projeto faz parte do Programa Inova RS, que envolve o uso de tecnologias portadoras de futuro para promover a governança em rede e a gestão baseada em dados.



O turismo do Rio Grande do Sul

- O RS é o Estado que mais recebe famílias brasileiras (38%), com estadia média de seis noites.

- Ao todo, 28 cidades contam com aeroportos próprios, superando o Paraná em quatro e Santa Catarina em sete.

- O perfil dos viajantes da América do Sul que visitam o Estado difere do doméstico, com maior proporção de viajantes individuais. Os grupos de tamanho familiar representam apenas 21% de participação.



- Apenas 22% dos voos de destinos regionais para o RS são low cost.

- As chegadas de turistas dos Estados Unidos, Portugal, Alemanha e Itália experimentaram taxas de crescimento de dois dígitos no segundo semestre de 2023.