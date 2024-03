RGE regulariza mais de 6,1 mil instalações no Rio Grande do Sul em 2023

Em ações de combate a fraudes e furtos, a RGE recuperou cerca de 24 mil MWh desviados ilegalmente, em 2023, na área de concessão da empresa. Esse volume de energia poderia alimentar cerca de 12 mil casas por um ano. A concessionária aumentou em 20,4% a quantidade de energia recuperada em relação a 2022. No Rio Grande do Sul, onde a companhia atende a 381 municípios, equipes da distribuidora realizaram inspeções em residências, comércios e indústrias e regularizaram 6.171 instalações no ano passado.

Em nota, a concessionária que ressalta que, além de ilegal, fraudar instalações ou furtar energia representam sérios riscos à segurança das pessoas, podendo causar instabilidade no fornecimento e pode ter reflexo da tarifa dos demais clientes. A cidade com mais instalações regularizadas foi Canoas, com 809 unidades. Já em Gravataí, foram 557 regularizações e São Leopoldo com 526.

Segundo o diretor Comercial da CPFL Energia (controladora da RGE), Rafael Lazzaretti, a quantidade expressiva de energia recuperada é resultado de inspeções mais assertivas, impulsionadas pela aplicação de inteligência artificial no processo. “O uso da tecnologia possibilita o acompanhamento do consumo e a detecção remota de irregularidades, contribuindo para a redução da reincidência e a diminuição do número de inspeções necessárias”, explica.

Outra tecnologia que a companhia emprega no combate às fraudes é a blindagem das medições, inclusive nos grandes clientes, como indústrias e comércios. Os medidores com essa tecnologia são acessíveis apenas aos técnicos da empresa e proporcionam acompanhamento do consumo em tempo real, permitindo que a leitura e faturamento sejam realizados à distância.

Denúncias

A RGE reforça que furto de energia é crime, pode trazer riscos à segurança das pessoas e prejudica diretamente a população com instabilidade no fornecimento de energia, pois ligações clandestinas sobrecarregam a rede, deixando o sistema de distribuição mais suscetível às interrupções. Quem for flagrado cometendo a irregularidade terá cobrados os valores retroativos referentes ao período em que deixou de pagar pelo fornecimento.

Além disso, as fraudes e furtos podem encarecer a conta de energia para todos, reforça a concessionária. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) distribui parte dos prejuízos causados pelas “perdas comerciais”, como são denominadas as irregularidades, para a tarifa da distribuidora detentora da concessão da área, no momento das revisões tarifárias.