Fábrica de sílica verde na Fronteira Oeste completa dois anos em compasse de espera

Especial para o JC

Completam dois anos neste mês desde que a planta de produção de sílica verde, a partir da casca de arroz, desenvolvida pela empresa Oryzasil, do grupo alemão MPC, mantém em compasso de espera o seu projeto que previa até R$ 300 milhões injetados na economia de Itaqui, na Fronteira Oeste, e parou a sua produção, que ainda estava, em março de 2022, em caráter experimental.

A meta da empresa era investir para chegar a uma capacidade de produção de 28 mil toneladas de sílica com matéria-prima renovável por ano. Ao parar a produção, iniciada em 2019, de acordo com o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, Alejandro Hanzel, a unidade produzia 250 toneladas por mês (3 mil toneladas ao ano). A quantidade, conforme as projeções que eram feitas à época, nunca chegou aos patamares previstos para a fase de protótipo da planta industrial, que deveriam chegar a 5 mil toneladas de sílica anuais até a fase de início dos aportes para ampliação da fábrica e início da produção comercial, de fato.

Em uma nota, Hanzel não explica o motivo pelo qual a empresa, até o momento, não deu continuidade ao projeto. Ele limita-se a informar que desde a paralisação da produção, foram realizadas atividades de manutenção e melhorias do maquinário. Segundo Hanzel, a Oryzasil não chegou a ser finalizada a etapa de protótipo, que resultaria na validação do produto e processo, e na avaliação deste produto no mercado, para então captar recursos de investidores à futura planta industrial em Itaqui.

O investimento em ampliação, o diretor salienta, segue em estudo, mas sem qualquer data prevista para a retomada da produção a partir de cascas de arroz.

Com uso na produção de pneus, borrachas e até creme dental, a sílica tem, tradicionalmente, a areia como matéria-prima, portanto, um produto finito. No caso da casca de arroz, a produção iniciada em abril de 2019 surgiu como uma solução para um problema ambiental na região, uma vez que o descarte de cascas, em grande parte era destinado a aterros. Na época, a empresa chegou a vender seu primeiro lote produzido em Itaqui a uma indústria calçadista do Vale do Sinos.

Hoje, porém, há forte concorrência para o uso do que um dia já foi considerado resíduo na produção. A Camil Alimentos, gigante no beneficiamento de arroz, está em fase inicial no seu projeto de ampliação da indústria em Itaqui, com investimentos de R$ 450 milhões. No projeto, além da industrialização do arroz descascado, há destino para a casca de arroz, com ampliação da sua produção termelétrica em uma usina de até 12 MW. Há pelo menos outras duas beneficiadoras instaladas na região que também já operam usinas próprias com a casca de arroz como combustível.

No caso da produção de sílica, seriam necessárias 30 mil toneladas de casca de arroz para produzir 5 mil toneladas de sílica precipitada, por exemplo. O silício está presente em torno de 20% das cascas de arroz. A carga orgânica era usada na planta industrial para a geração de energia ao consumo próprio. Entre os planos desenvolvidos para o investimento de R$ 300 milhões, estava uma usina para gerar energia a até 200 mil habitantes.

A sílica tem a função, por exemplo, de reduzir o desgaste da banda de rodagem em pneus em contato com a estrada. Por consequência, reduz o consumo dos veículos em até 10% do combustível e, tendo como matéria prima um material renovável, é fundamental na ideia dos "pneus verdes".