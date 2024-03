Produtores rurais recebem relatório para regularização fundiária

Nesta quarta-feira (13), a prefeitura entregou 53 Relatórios Técnicos para Regularização Fundiária a produtores rurais de Porto Alegre. O evento ocorreu no Sindicato Rural e integra as comemorações da FestPoa Rural, que segue até 17 de março.

LEIA MAIS: Primeira edição do FestPoa Rural iniciou neste sábado em Porto Alegre

A iniciativa foi realizada pelas secretarias municipais de Governança Local e Coordenação Política (Smgov) e de Habitação e Regularização Fundiária (Smharf), em parceria com a Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Metropolitana de Porto Alegre (Rama) e o Sindicato Rural.

O prefeito Sebastião Melo destacou a relevância da ação para a produção rural. "Reafirmamos nosso compromisso com a área rural e em trazer mais qualidade de vida para quem vive no campo. Agradecemos a toda equipe que se dedicou muito para entregar este estudo, que é um grande passo para dar mais segurança jurídica e dignidade a estas famílias", afirma.

O secretário municipal de Governança, Cassio Trogildo, falou sobre a o início do processo e destacou que a iniciativa vai beneficiar a produção rural. “Foi uma demanda identificada pelo presidente do Sindicato Rural, após a aprovação do retorno da Zona Rural na Câmara. Mesmo sendo uma ação inédita, a equipe da Smharf abraçou o projeto e hoje temos esta entrega que vai ajudar muito os nossos agricultores, para que sigam produzindo em suas áreas”, destacou.

“É um diagnóstico inovador, feito pela primeira vez em Porto Alegre, com dados que vão poder auxiliar os produtores, para que eles possam deixar suas propriedades regularizadas”, ressaltou a secretária-adjunta da Smharf, Simone Somensi.

Também participaram do ato o titular da Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, o diretor de Articulação Institucional da Smgov, Douglas Gonçalves, o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira, a presidente da Associação Porto Alegre Rural - Caminhos Rurais, Rosélia Araújo Viana, a representante da Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Metropolitana de Porto Alegre (Rama), Rosane de Marco, e o chefe do Escritório de Porto Alegre da Emater-RS, Luís Ramos.

FestPoa Rural

A festa começou no sábado (9), com eventos na Zona Rural, e terá, de 15 a 17 de março, a Feira da Produção Rural, no Centro de Eventos Ervino Besson – Vila Nova, com produtos da agricultura e agroindústria familiar, artesanato, cultura indígena, oficinas práticas, atividades para crianças e shows musicais.

A realização é da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), em parceria com a prefeitura, por meio da Smgov, e com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), do Sindicato Rural de Porto Alegre, da Rama e do escritório de Porto Alegre da Emater-RS.