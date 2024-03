Governo estadual apresenta segunda etapa do programa Devolve ICMS

Algumas horas antes de um iminente embate com entidades empresarias, o governador Eduardo Leite convocou a imprensa, na manhã desta quarta-feira (13), para apresentar a segunda etapa do Devolve ICMS. Na sequência, o líder do executivo gaúcho participou de almoço na Federasul – publicamente declarada contrária ao corte nas concessões de incentivos fiscais anunciados em 2023 e que devem entrar em vigor a partir de 1º de abril.

Na nova etapa, a parcela fixa trimestral será ampliada de R$ 100,00 para R$ 150,00. E a parcela variável para o grupo atual terá um aumento de 25% – o retorno do imposto não será mais de 50% do tributo pago nas compras, e sim de 75%. “Com o retorno deste valor, um terço dos gaúchos não serão impactados pela desoneração dos alimentos”, analisa o governador.

Isso ocorre porque, atualmente, têm direito a receber o benefício a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que recebem o benefício do Bolsa Família ou que possuam um familiar no ensino público estadual. A partir das modificações propostas, receberão a parcela fixa, mais a variável, famílias inscritas no CadÚnico e que recebam o Bolsa Família. As famílias do CadÚnico que não estão no Bolsa Família receberão somente a parcela variável – para isso, precisam colocar o CPF nas notas fiscais de suas compras.

Ainda de acordo com ele, esta alteração irá gerar uma devolução maior para as famílias de menor renda, aumentar o consumo interno e estimular a formalidade nas compras, ajudando os comerciantes que atuam de forma correta: “Os empresários do setor são contra os decretos, mas mais de 80% das despesas são utilizadas em supermercados, atacados, restaurantes e padarias”.

Na oportunidade, Leite também rebateu os cálculos apresentados pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) nesta semana. Segundo o economista-chefe da entidade, Antônio da Luz, o gaúcho gastará, em média, R$ 683,00 a mais em alimentos por ano a partir dos decretos. Para chegar a esse valor, a entidade utilizou como base a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Ao contrário do que diz o estudo que nós vimos de uma das entidades empresariais, o impacto não será de mais de R$ 600,00. O impacto médio chega a R$ 32,00 mensais ou cerca de R$ 380,00 anualmente”, afirmou o governador.

Conforme o governo, os beneficiários do Bolsa Família teriam uma despesa média de R$ 459,23 por mês. Para estes, o acréscimo na parcela fixa será de R$ 16,67 por mês (contra os R$ 3,06 mensais correspondente ao aumento no ICMS). Os beneficiários que agora serão incluídos no programa têm despesa média mensal de R$ 1.807,30, e o aumento médio do ICMS para este grupo será de R$ 12,37, enquanto receberão de parcela variável R$ 13,34 por mês.

A secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, explica que a análise oficial do governo “usa tabelas detalhadas e aderentes” ao perfil de renda de cada um e o impacto no consumo. “Quando a gente recalcula a partir destes dados, com um nível de granularidade maior, considerando faixas. Não posso considerar que o perfil de quem ganha 1,3 salário é o mesmo de quem ganha 23 salários. Respeito demais as entidades, mas a metodologia requer um refinamento melhor”, conclui a titular da pasta.