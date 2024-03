Resultados do Marcas de Quem Decide repercutem nas redes sociais

divulgada nesta terça-feira pelo Jornal do Comércio o assunto dominou as postagens corporativas após a apresentação dos gráficos que apontaram as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos. As empresas e entidades citadas na 26ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide,, celebraram o reconhecimento nas redes sociais. Com a presença de cerca de 800 pessoas no Teatro do Sesi, em Porto Alegre,após a apresentação dos gráficos que apontaram as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos.

“A Barão Erva-mate e Chás tem o orgulho de outra vez ser a marca mais lembrada dos gaúchos na categoria Erva-mate. Prêmio concedido pelo Jornal do Comércio na Pesquisa Marcas de quem Decide. Agradecemos a todos nossos clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros pela confiança em nossa marca”, postou a Barão no Facebook.

O Colégio Anchieta também comunicou o feito aos seguidores da rede. “Concorrendo na categoria Ensino Médio Privado, mais uma vez o Colégio Anchieta liderou a lembrança e a preferência dos gaúchos na 26ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida pelo Jornal do Comércio. Representando a comunidade educativa, o Diretor Administrativo, Inácio Reinehr, recebeu a premiação. Somos imensamente gratos pelo reconhecimento de nossa tradição jesuíta e qualidade de ensino. Obrigado a todos que constroem essa história conosco há 134 anos”, dizia a mensagem.

Na área da saúde, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul ressaltou a importância do estudo. “O Simers existe para representar, defender e proteger os médicos, em todas as situações profissionais, em todos os lugares. Ser uma das marcas mais lembradas e estar entre as preferidas na opinião de gestores e altos executivos, nesta tradicional pesquisa do JC, confirma o propósito de uma atuação permanente que cada vez mais ganha o reconhecimento da sociedade gaúcha. Muito obrigado”, escreveu a equipe de marketing.

A CIC Caxias usou o Instagram para compartilhar uma foto da equipe com o diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. “Mais uma vez, a CIC Caxias figura entre as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos na categoria Entidade Empresarial, ocupando o quarto lugar. O presidente da nossa entidade, Celestino Oscar Loro, o vice-presidente de Serviços, Eduardo Michelin, a diretora de Comunicação e Marketing, Irene Marcondes, e a assessora de imprensa, Marta Guerra Sfreddo, prestigiaram o evento que revela as marcas que não saem da cabeça dos gaúchos.”

A Lojas Colombo foi outra empresa que usou o Instagram para demonstrar seu orgulho pela pesquisa do JC. “A Lojas Colombo é a marca líder na Lembrança e Preferência do mercado gaúcho na categoria de móveis e eletrodomésticos. O certificado foi entregue hoje na 26ª edição da pesquisa realizada pelo Jornal do Comércio e foi recebido pelo nosso diretor Comercial Odair Ziero e pela Gerente de Marketing Maria do Carmo Giacobbo. Estamos imensamente felizes por alcançar essa conquista, e gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pelo reconhecimento”, postou a marca.

Reconhecida como a Grande Marca Gaúcha do ano, a Gerdau publicou uma foto de Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais, com o certificado do JC. "Estar fortemente presente na lembrança da população gaúcha tem uma importância especial a nós. É no Estado que iniciamos nossa história centenária em 1901 como uma pequena fábrica de pregos e que, ao longo dos anos, direcionamos nossos esforços com importantes investimentos em inovação, tecnologia, pessoas e sustentabilidade. Nossa gratidão pelo carinho e confiança!"

O Teatro Feevale, que em 2024 completará 13 anos, é um dos teatros preferidos e um dos mais lembrados da pesquisa. "A divulgação dos resultados do estudo, realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com o IPO - Instituto Pesquisas de Opinião, aconteceu nesta terça-feira, 12, em Porto Alegre", resumiu o post do teatro com link para uma matéria sobre a premiação.