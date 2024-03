Aumenta consumo de combustíveis renováveis no RS

O consumo de combustíveis automotivos renováveis no Rio Grande do Sul bateu recorde em janeiro passado. O Índice de Renováveis (IREN), calculado pela consultoria ES Petro, contabiliza o peso dos combustíveis renováveis (etanol anidro misturado na gasolina, biodiesel adicionado ao diesel e etanol hidratado vendido nos postos) no total do consumo de combustíveis automotivos. O índice, no primeiro mês deste ano, bateu na casa dos 21%, maior que a média mensal do ano passado, de 19,7%. Nenhum mês de 2023 chegou àquele índice.

O número de janeiro ainda é mais significativo quando se considera a queda de 9,7% no consumo de todos os combustíveis (gasolina, etanol hidratado e diesel), caindo de pouco mais de 150 milhões de litros, em dezembro, para 138 milhões de litros em janeiro último. O melhor desempenho dos renováveis, conforme publicação da ES Petro, se deveu ao maior consumo de etanol hidratado para o mês de janeiro, cerca de 10 milhões de litros, somente superado pelo de janeiro de 2015, quando somou 12,4 milhões de litros.



“Menos poluição é a principal resultante desse balanço, na medida que os combustíveis renováveis, etanol e biodiesel, são bem mais amigáveis com o meio ambiente”, afirma o economista da ES Petro, Edson Silva. Ele acrescenta que, ainda que relevantes, os números do Índice de Renováveis do Estado ainda são modestos, bem menores que o índice médio do Brasil, da ordem de 31,8% para o mesmo mês de janeiro. Ele lembra que o consumo de etanol hidratado, por exemplo, é tecnicamente recomendado quando seu preço corresponde a 70% do preço da gasolina. No Rio Grande do Sul, embora essa relação venha diminuindo, chegou, em janeiro passado, a 76,4%, contra a média nacional de 62,4%.