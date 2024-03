Ministro anuncia plano de R$ 10,7 bi para porto de Santos

o porto de Santos entre 2024 e 2028 . Com o túnel entre Santos e Guarujá como joia da coroa, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), anunciou nesta segunda-feira (11) o plano de investimentos para

Antiga reivindicação de prefeitos da Baixada Santista e promessa de diferentes governos federal e estadual, o túnel vai receber verba de R$ 5,8 bilhões, 54,5% do total de investimentos previstos (R$ 10,64 bilhões) para todo o complexo portuário.

Em solenidade na Autoridade Portuária em Santos, Costa Filho disse estimar que, nos próximos 20 anos, serão investidos "mais de R$ 21 bilhões" na estrutura do porto.

Antes de anunciar o plano de investimentos nesta segunda, ele visitou o aeroporto civil metropolitano no Guarujá (litoral de São Paulo), que está em obras para receber voos comerciais a partir de 2025.

"O aeroporto vai ajudar muito a fomentar o turismo de negócios e são investimentos fundamentais para o desenvolvimento da região", afirmou.

No cronograma apresentado, serão gastos R$ 564,05 milhões neste ano; R$ 2,08 bilhões em 2025; R$ 2,76 bilhões em 2026; R$ 2,64 bilhões em 2027; e R$ 2,56 bilhões em 2028.

À exceção do túnel, o maior investimento será a PPP (Parceria Público-Privada) para a transferência do Concais, o terminal de passageiros do porto para a área do Valongo, próximo ao centro histórico de Santos: R$ 1,4 bilhão.

Incluídas as obras no bairro da Alemoa, deverão ser destinados R$ 1 bilhão para ferrovia interna do porto. "Teremos investimentos nas (avenidas) perimetrais, que são fundamentais para o escoamento da produção e em estacionamento para melhoria de acessibilidade do porto de Santos e para dar mais conforto aos caminhoneiros", completou o ministro.

Para as perimetrais em Santos e Guarujá, serão R$ 569,9 milhões no total. Espaço para estacionamento e monitoramento de digital do deslocamento de caminhões tem investimento previsto de R$ 800 milhões.