BRDE supera marca de R$ 1 bilhão em contratações no primeiro bimestre

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) começou o ano de 2024 superando a marca de R$ 1 bilhão em novas contratações, com 2.715 financiamentos fechados nos três estados do Sul. Nos dois primeiros meses do ano passado, o volume foi de R$ 324,7 milhões, representando um crescimento de 207% na região de atuação do banco.Entre os setores com mais contratações estão a agropecuária, com 31,5% e o da indústria, com 30,5%, seguidos do comércio e serviços, com 25,9% e da infraestrutura, com 12,1%. Na avaliação do vice-presidente e diretor de Operações, Ranolfo Vieira Júnior, o desempenho do banco no primeiro bimestre cria uma expectativa muito positiva para o restante do ano. “Além da tradicional parceria com o agro, o BRDE vem ampliando sua presença nos investimentos que são mais estratégicos para o crescimento da região Sul, como a geração de energias com fontes renováveis e no apoio ao ecossistema de inovação”, frisou Ranolfo.O diretor de Planejamento, Leonardo Busatto, observa que o volume expressivo de operações dos primeiros dois meses espelha o quanto o banco vem compreendendo as demandas dos diferentes setores produtivos e as políticas de desenvolvimento adotadas nos estados do Sul do país. “O BRDE assume um protagonismo em projetos cada vez mais estratégicos, muito em razão das relações bilaterais com os organismos internacionais que acentuam nossa atuação comprometida com a sustentabilidade, mencionou. Busatto destacou ainda que o financiamento para a inovação no primeiro bimestre alcançou R$ 197 milhões (quase 20% do volume total). Do total das contratações com o BRDE, foram R$ 425 milhões financiados para empresas de grande porte, seguido de financiamento para pequenos produtores rurais, que somou R$ 255 milhões.