Primeira edição do FestPoa Rural iniciou neste sábado em Porto Alegre

Teve início neste sábado (9), a primeira edição do FestPoa Rural, festival que busca celebrar e fomentar a produção rural em Porto Alegre. A abertura oficial contou com a presença do prefeito Sebastião Melo. O evento ocorre até dia 17 no Centro de eventos Ervino Besson e conta com atrações como shows, feiras, trilhas, piquenique, oficinas e seminários.

“Queremos aproximar a área rural do restante da cidade. Queremos mostrar para a área urbana o que é o rural, é um evento feito para todos”, afirma Rosélia Araújo Vianna, presidente da Associação Porto Alegre Rural.

A programação para este domingo (10) inclui uma cavalgada pela zona rural, um passeio pela linha de turismo dos Caminhos Rurais e uma trilha no Morro São Pedro. Interessados podem conferir a programação completa no site (festpoarural.com.br).

O FestPoa é uma parceria da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais) com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), e com o apoio do Sindicato Rural de Porto Alegre, da Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Metropolitana de Porto Alegre (RAMA) e do escritório de Porto Alegre da Emater-RS.