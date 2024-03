Conselho da Vale decide trocar presidente no final do ano

O conselho de administração da Vale decidiu em reunião extraordinária na sexta-feira (8) renovar o contrato de seu CEO, Eduardo Bartolomeo, até 31 de dezembro de 2024. O mandato se encerraria em maio. Até o fim do ano, uma empresa de recursos humanos será contratada para elaborar uma lista tríplice com indicações de sucessores, Bartolomeo ajudará na escolha.



Ele também fará a transição da posição até março do próximo ano e permanecerá como adviso (consultor) até 31 de dezembro de 2025.



A Vale agradeceu em nota o "empenho e a dedicação" de Bartolomeo nos últimos cinco anos. "Seguiremos conduzindo o processo sucessório de forma diligente e cumprindo com rigor as políticas internas da companhia", afirmou Daniel Stieler, presidente do conselho.



O CEO, também em nota, afirmou que seguirá empenhado em avançar nas prioridades estratégicas da companhia e em garantir uma transição "bem-sucedida" para a nova liderança. "Ao longo desses cinco anos, implementamos uma transformação profunda na companhia, envolvendo a cultura interna, a reorganização dos negócios e o foco na alocação de capital e na geração de valor para os nossos acionistas e para a sociedade. Sigo extremamente otimista em relação ao futuro da Vale", disse.



Sua participação no processo sucessório foi uma das condições impostas pelos conselheiros que resistiam à troca do executivo. A saída de Bartolomeo do cargo era defendida pela Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, por meio do qual o governo exerce a sua influência na empresa.



Se, por um lado, a decisão atende ao pleito do governo de remover o executivo, de outro, adia a decisão sobre quem deverá substituí-lo para o fim do ano, quando a lista tríplice será avaliada.

vários nomes apareceram como cotados para ocupar a presidência da Vale, como o presidente da Suzano, Walter Schalka, o ex-presidente da Cielo e do Banco do Brasil Paulo Caffarelli, e o ex-presidente da Vale Murilo Ferreira. Segundo relatos, os conselheiros não chegaram a deliberar nomes de sucessores na reunião desta sexta.



A tentativa de interferência do governo Lula na companhia provocou, nos últimos meses, uma divisão do conselho. A decisão tomada nesta sexta, em reunião extraordinária que começou no início da tarde e se estendeu até o fim da noite, não foi unânime. O placar teve 11 votos pela troca do presidente e dois pela permanência de Bartolomeo no posto. Bartolomeo não fará parte da lista. Nas últimas semanas,para ocupar a presidência da Vale, como o presidente da Suzano, Walter Schalka, o ex-presidente da Cielo e do Banco do Brasil Paulo Caffarelli, e o ex-presidente da Vale Murilo Ferreira. Segundo relatos, os conselheiros não chegaram a deliberar nomes de sucessores na reunião desta sexta.A tentativa deprovocou, nos últimos meses, uma divisão do conselho. A decisão tomada nesta sexta, em reunião extraordinária que começou no início da tarde e se estendeu até o fim da noite, não foi unânime. O placar teve 11 votos pela troca do presidente e dois pela permanência de Bartolomeo no posto.