Aegea apresenta balanço de investimentos no saneamento

Especial para o JC

A empresa Aegea apresentou, na tarde desta sexta-feira (8), o balanço de obras e investimentos no Rio Grande do Sul desde que assumiu o controle da Corsan. Em nove meses de atuação, de acordo com números detalhados em reunião com o governo do Estado, foram investidos R$ 600 milhões no Litoral Norte, economizados R$ 1,5 bilhão com a repactuação de contratos e concluídas obras em municípios do interior, anteriormente impedidas em função de burocracia e falta de recursos.

Dos 317 contratos, 201 foram repactuados dentro das diretrizes do marco do saneamento. “É a desoneração da máquina pública. Esse processo representou 10% de tudo que foi repassado de ICMS aos municípios”, comparou o diretor de Relações Institucionais do grupo, Fabiano Dallazen. A Aegea também relatou a prestação de garantias junto a Fundação Corsan de R$ 20 milhões para o fundo de previdência dos funcionários.

No Litoral Norte, a empresa liberou 2.223 imóveis prontos e que ainda não haviam recebido o habite-se. Na região, foram conectados 20 mil domicílios e está em obras um emissário, cuja conclusão está prevista para dentro de 12 meses. “Vamos dar um salto gigante. Não teremos mais problemas de balneabilidade”, garantiu Dallazen.

Após o relato das obras realizadas, com destaque para o Litoral Norte, Passo Fundo e Capão do Leão, o governador Eduardo Leite falou da importância da privatização para esses avanços. “O Estado não conseguiria fazer. Se a Corsan continuasse pública, estaríamos até agora com esses imbróglios”, comentou.

A Aegea, dentro do acordo coletivo de garantia de 18 meses, abriu a possibilidade de conversão em indenização. Foram feitas 2.294 inscrições de funcionários interessados. Do total, já foram concretizadas 1.996 rescisões, totalizando R$ 483 milhões em indenizações. “Isso está associado ao nosso ganho de performance. Há espaço para ganhar eficiência sem deixar o sistema de abastecimento prejudicado com essa reengenharia, sem descontinuidade do serviço”, observou o diretor Dallazen.

No balanço apresentado, o grupo também citou a capacitação e treinamento de funcionários. Através de mais de 150 temas técnicos disponíveis, já foram capacitados cerca de 7 mil colaboradores.

A empresa deu início nestes nove meses a um diagnóstico em todo o Estado, em que foram apontados 122 municípios com risco de escassez hídrica, locais que serão monitorados mais diretamente. Os eventos climáticos demandaram da empresa o investimento de 60 geradores, além de carros-pipas, helicópteros e mergulhadores. No Vale do Taquari, em setembro, ficaram isentos de tarifa cerca de 10 unidades. Em janeiro, foram alugados 80 geradores para 39 municípios, resultando em um tempo de espera médio de 6 horas. O vice-presidente de operações da Aegea, Leandro Marinho, disse que a empresa está atenta para eventos futuros para que as repostas sejam sempre imediatas, ainda que haja atraso na prestação de serviço da companhia elétrica.

Os executivos relataram que está sendo construído um centro de operações integradas na sede, o que permitirá o monitoramento de todas os municípios. O sistema será transferido junto com a sede para o Cais Mauá, revelaram os executivos. Dentro dos programas de inovação está a pesquisa subterrânea através de satélites, identificando mananciais que possam estar recebendo vazamento de cloro.

Em relação a medidas de sustentabilidade, os executivos explicaram que são reutilizados 1,3 milhões de litros de água ao mês para limpeza e irrigação. Já o lodo produzido será enviado para fertilização e compostagens.

Ao final da reunião, o governador destacou o acerto no processo de transferência de controle da Corsan, salientando o passivo trabalhista de R$ 5 bilhões assumidos pela empresa. “A privatização não é desoneração. Ela sozinha não resolve. Tem que haver agilidade e o poder público ao seu lado de acordo com o perfil socioeconômico do Rio Grande do Sul”, disse Leite.