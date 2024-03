Cesta básica de Porto Alegre tem variação de 0,71% em fevereiro passando a custar R$ 796,81

A Cesta Básica na cidade de Porto Alegre passou a custar R$ 796,81 em fevereiro, registrando variação de 0,71% no mês, de acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), divulgada nesta quinta-feira (07). Já no cálculo de 12 meses, a variação de foi de 7,49%.

Na avaliação mensal, em fevereiro de 2024, onze produtos que compõem a cesta básica tiveram alta nos preços médios: o arroz (6,63%), a banana (6,17%), o feijão (4,26%), o açúcar (3,79%), o leite (3,62%), o café (3,26%), a batata (3,29%), a farinha de trigo (0,89%), a carne (0,88%), o pão (0,81%), e a manteiga (0,37%). Já os produtos que registraram queda de preços foram apenas o tomate (-10,04%) e o óleo de soja (-0,26%).

Já a variação em 12 meses foi de 7,49%. Nela, foram registradas elevações em sete dos 13 produtos da cesta: batata (76,77%), tomate (54,18%), arroz agulhinha (38,55%), feijão (18,54%), açúcar refinado (13,54%), banana (9,67%) e e pão francês (1,26%). Outros seis itens ficaram mais baratos: óleo de soja (-21,53%), café em pó (-13,99%), leite integral (-10,38%), farinha de trigo (-6,98%), carne bovina de primeira (-4,06%) e a manteiga (-1,22%).

De acordo com os dados, a capital rio grandense terminou o mês sendo a terceira capital com maior custo do conjunto de alimentos básicos. A que apresentou maior valor da cesta básica é Rio de Janeiro (R$ 832,80), seguida por São Paulo (R$ 808,38).Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 534,40), Recife (R$ 559,68) e João Pessoa (R$ 564,50).

Segundo o órgão, a jornada de trabalho necessária para comprar a cesta completa levaria 124 horas e 09 minutos. A compra, segundo a pesquisa, ocuparia 61,01% do salário mínimo líquido do Brasileiro.

Segundo o DIEESE, para a manutenção de uma família de quatro pessoas, o pagamento mensal deveria ter sido de, no mínimo, R$ 6.996,36, o que representa cerca de 4,95 vezes o valor atual, de R$ 1412.

O cálculo é realizado com base na cesta mais cara, que, em fevereiro, foi a do Rio de Janeiro, e levando

em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.