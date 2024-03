BrazilJS 2024 confirma novos palestrantes para além do nicho de pessoas desenvolvedoras

BrazilJS em 2024 Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. As informações são da assessoria de imprensa. Pensar o futuro demanda considerar a tecnologia e suas implicações. Para tanto, é impossível também deixar de lado a ciência. Relacionar esses temas com ações do cotidiano moderno é o objetivo da, maior evento de tecnologia da América Latina, que ocorre nos dias 25 e 26 de abril, no. As informações são da assessoria de imprensa.

Inicialmente dedicada a debater programação, sendo considerada a maior conferência JavaScript do mundo, o evento agora busca estabelecer-se como referência na comunidade dev e, ainda, ampliar o escopo, trazendo discussões e temáticas menos técnicas. Ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento.



Até o momento são 14 palestrantes divulgados. Para este novo momento, o encontro tech já tem sete convidados que dão o tom da diversidade de assuntos que devem ser abordados. A ver: o biólogo, pesquisador e divulgador científico Atila Iamarino, a cientista física da Nasa Africa Flores-Anderson, o engenheiro de software e criador de conteúdo Mano Deyvin, a engenheira DevRel no Google (trabalhando nas DevTools do Chrome) Jecelyn Yeen, o empreendedor e cientista da computação da Azion Rafael Umann, o mestre em Ciência da Computação e influenciador de mercado e da tecnologia Paulo Silveira e o instrutor em treinamentos online premiado com os Google Developer Expert Erick Wendel.



Além deles, a organização abre espaço para artigos enviados por interessados para serem apresentados durante os dois dias de atividades. Por ora, foram selecionados trabalhos da desenvolvedora e engenheira de Software Glaucia Lemos, do engenheiro de Web/Tv na Netflix e painelista no Podcast Dev Na Estrada Willian Martins, do programador Pedro Henrique Pereira De Oliveira, do desenvolvedor de software e empreendedor Anuar Harb, do empreendedor e desenvolvedor Milson Ramos De Carvalho Júnior, da desenvolvedora front-end Nayanne Lopes Batista Dantas e da engenheira de software sênior Ana Neri.



“Como de costume, vamos trazer grandes nomes nacionais e internacionais, com o objetivo de instigar a reflexão do público sobre o que envolve o mundo da tecnologia hoje”, afirma o cofundador da BrazilJS, Felipe Nascimento, através de nota.